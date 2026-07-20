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WM 2030: Alle 104 Spiele nur bei MagentaTV

Die Telekom hat sich die Medienrechte an der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 gesichert.

©Nonkonform; WM26 MagentaTVDamit werden alle 104 Partien des Turniers erneut nur bei MagentaTV zu sehen sein.

Rodrigo Diehl, im Vorstand der Telekom für das Deutschland-Geschäft verantwortlich: »Es war für uns eine Fußball-Weltmeisterschaft der Rekorde. Wir haben mehr als 200 Millionen Zuschauer erreicht und gleichzeitig deutlich mehr Kunden gewinnen können, als erwartet. Und wir bieten Fußball-Fans mit Magenta TV einzigartige Sportberichterstattung und hochkarätige Expertise gepaart mit hohem Unterhaltungswert. MagentaTV ist die Heimat für erstklassigen Live-Sport. Heute und in Zukunft.«

©Nonkonform; WM26 MagentaTV100 Jahre Fußball-Weltmeisterschaft

Die Fußball-Weltmeisterschaft schreibt im Jahr ihres 100-jährigen Bestehens Geschichte. Vom 8. Juni bis zum 21. Juli findet das Jubiläumsturnier erstmals über drei Kontinente hinweg statt. Sechs Länder – Uruguay, Paraguay, Argentinien, Spanien, Portugal und Marokko – werden zu Gastgebern dieses besonderen Fußballereignisses und bieten die Bühne für die besten Teams der Welt.

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