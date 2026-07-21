Game Creek Video setzt auf K-Frame

Game Creek Video, einer der größten TV-Dienstleister in Nordamerika, hat mit Grass Valley eine Vereinbarung über den Kauf von zehn vollständig konfigurierten K-Frame-Produktionsmischern im Rahmen eines zweijährigen Programms getroffen.

Game Creek betreut große professionelle Sportligen und hochkarätige Live-Event-Produktionen in den gesamten Vereinigten Staaten, und die Vereinbarung setzt die langjährige Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen fort. Zwei K-Frame-Systeme wurden bereits ausgeliefert, die restlichen acht sollen in den nächsten zwei Jahren folgen.

»Wir haben stets in Technologien investiert, die unseren Kunden die Flexibilität und Leistung bieten, die sie für die anspruchsvollsten Produktionen benötigen«, sagt Pat Sullivan, Präsident und Gründer von Game Creek Video. »Die K-Frame-Plattform und ihre vollständig IP-native Konfiguration spiegeln unser Engagement wider, unseren anspruchsvollen Kunden gerecht zu werden, indem wir eine Flotte von Übertragungswagen aufbauen, die für moderne Live-Produktionsabläufe gerüstet ist.«

J edes K-Frame-System wird mit einer Kayenne 4ME-Bedienoberfläche ausgestattet und identisch konfiguriert sein, mit neun MEs und einer voll ausgestatteten 192×96-IP-Architektur. Die einheitliche Spezifikation bietet Game Creek konsistente Produktionsbedingungen für die gesamte Flotte.