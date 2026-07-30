Kurz und knackig – KW 31/2026
Jubiläen: 30 Jahre Digital-TV, 15 Jahre DAB+. Gericht: Paramount/Warner-Deal auf Eis. KI: Abwehr-Allianz mit OpenSource / KI-Leute fordern Bremse. Google: Trump droht bei EU-Strafe. Belgien: UKW-Aus ab 2031.
Jubiläum
Unternehmen
|Mit einem Kursanstieg um 2% auf 342,89 $ je Aktie überholte der Wert des Computerkonzerns die 5 Bio. $-Marke und den Wert von Nvidia und ist damit wertvollstes Unternehmen an der US-Börse.
Broadcast & Produktion
|Die Vermarktungstochter von ProSiebenSat.1 setzt HbbTV-Anwendungen ein, um bildschirmfüllende Werbung in linearen Kanälen auf ConnectedTV-Geräten außerhalb der Werbepausen zu platzieren.
FIFA-WM
|Die Videoplattform meldet 1,7 Mrd. Unique Viewers für Content mit Bezug zur Fußball-WM. Davon nutzten 550 Mio. ConnectedTV-Geräte. Der offizielle Fifa-Kanal wuchs während der WM um 7,5 Mio. auf 34 Mio. Abos.
Streaming
|Der erst im Februar gestartete eigene kuratierte Linear-Kanal wird am 31. Juli abgeschaltet. Der Kanal sollte zusätzliche Kunden erreichen, so das Ziel des Deutschland-Chefs Christoph Schneider, der Prime inzwischen verlassen hat.
|Eine neue Plattform für souveränes OTT richtet sich an Sender, Mediengruppen und Sportrechte-Besitzer. Kombiniert werden die Cloud-Infrastruktur von Scaleway, Videotechnologien von Ateme und Systemintegration und Managed Services von Qvest.
Filme, Festivals, Kino, Förderungen
|Das französische PayTV will ab 2028 über fünf Jahre 980 Mio. € in französische und europäische Produktionen investieren. Das wurde mit drei Branchenverbänden Frankreichs vereinbart.
Künstliche Intelligenz
|Mehr als 50 Firmen haben sich der von Nvidia initiierten Open Secure AI Alliance angeschlossen. Sie wollen Open Source KI-Modelle zur Cyberabwehr entwickeln. Dabei sind u.a. Adobe, Cisco, IBM, Microsoft, SAP, Siemens und SpaceX. Nicht dabei sind die KI-Größen.
|Nach dem Hackerangriff der außer Kontrolle geratenen OpenAI-KI erwartet BSI-Chefin Claudia Plattner mehr KI-Attacken. Investitionen in Cybersicherheit müssten der Technologie Grenzen setzen.
|Die Google-Mutter will bis Jahresende etwa 200 Mrd. $ für KI-Infrastruktur ausgeben. Vom Q2-Quartalsgewinn von 112,1 Mrd. $ waren rund 99 Mrd. $ Buchgewinn durch Aufwertungen von Beteiligungen u.a. an SpaceX und Anthropic.
|Ein neuer Bericht der EU-Medienforschung beschäftigt sich mit dem Thema »Urheberrecht und KI-Training«. Derzeit könnten europäische Vorschriften zum Text- und Datamining KI-Trainings gestatten.
Radio, Audio
|Zum Monatsende und im Insolvenzverfahren stehend stellt mit Radio Mittelweser ein weiteres NRW-Lokalradio den Sendebetrieb über DAB+ und UKW ein. Die Betreiber kündigen ein Online-Angebot an.
Medienrecht, Urteile
Internationales
Personalia
|Ab 1. September führt der bisherige Finanzchef Philipp Pohlmann als CEO die 51% Telekom-Holding und deren Tochter Deutsche Funkturm. Vorgänger Bruno Jacobfeuerborn wird Senior Advisor. Als Interims-CFO fungiert Controller Björn Klose.
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