Kurz und knackig – KW 30/2026
Vergriffen: KI hackt Konkurrenz? Vereist: Paramount/Discovery-Deal. Verausgabt: X-Aktie. Verpasst: BR-Direktorenwahl. Vereinbart: ZDF/Joyn. »Verschwörung«? Trump nicht live bei NBC/ABC.
Unternehmen
|Einen Monat nach dem Börsengang: Nach dem Sprung des Aktienkurses vom Startwert 135 $ auf das Maximum von 225 $ fiel die Aktie von SpaceX im US-Index Nasdaq bis zum 21.6. auf 120 $ (105 Mio. €) – also unter den Startkurs.
|Einer weiteren »Konsolidierung« werden mehrere Hundert Stellen u.a. bei den ABC-News, Pixar Animation, National Geographic und dem Sportkanal ESPN gestrichen. Für den Mauskonzern arbeiteten Ende 2025 172.000 Menschen in den USA und 59.000 im Ausland.
|Leonine bündelt die Entertainment-Kompetenzen für Brand- und Creator-Entertainment in der neuen Unit Leonine_C. Premium-Content, Talent- und Creator-Kooperationen sollen für ein jüngeres Publikum plattformgerecht entwickelt und produziert werden.
Broadcast & Produktion
|Die Südwest-Sendeanstalt produziert ihren neuen Schwarzwald-»Tatort« nicht selbst, sondern beauftragte Giganten Film Ludwigsburg. Auch einige Showformate werden ab 2027 an externe Produzenten ausgelagert.
FIFA-WM
|Die Liveübertragungen der Fifa-WM erreichten bei ARD/ZDF 58,699 Mio. unterschiedliche Zuschauer und einen Marktanteil von 73,9%. Meistgeschaut war Deutschland vs. Curaçao (24 Mio. Zuschauer; 70%). Das Finale sahen 17,4 Mio. im ZDF. Die vor Mitternacht angepfiffenen Begegnungen hatten im Schnitt 8,7 Mio. Zuschauer (43,9%).
|MagentaTV meldete schon vor dem WM-Ende mehr als 200 Mio. Zuschauer. Das ist das Dreifache gegenüber der Euro 2024 mit 70 Mio.. Nach der Euro 2028 sicherte sich die Telekom auch die Rechte an allen 104 Spielen der WM 2030 in 6 Ländern auf 3 Erdteilen für einen ungenannten Betrag.
Streaming
Filme, Festivals, Kino, Förderungen
|Im digitalen Antragsportal kann jetzt für die Anreizförderungen des Bundes, den Deutschen Filmförderfonds (DFFF I) und den German Motion Pictures Fund (GMPF) beantragt werden. Auch die Bescheide kommen über das Portal. Per E-Mail werden Anträge nur noch bis zum 31.8.2026 angenommen. Für den DFFF II bleibt es aber bei der Beantragung per Mail.
Künstliche Intelligenz
Radio, Audio
|Bayern Digital Radio setzt erstmals DAB+-Sendetechnik des Frankenthaler Herstellers ein. Vom Standort Wasserburg am Inn werden 1,17 Mio. Einwohner (89,5%) mit 2,4 kW mit neun zusätzlichen Regionalsendern im Kanal 7A versorgt.
|Vom neuen Standort Kaufbeuren verbreitet Bayern Digital Radio den »Allgäu-Donau-Iller« mit sieben Regionalradios (K8B, 630 W ERP). Der BR schaltete dort zeitgleich seine Multiplexe (mit sechs Privatsendern) in den Kanälen 10A und 11D auf.
5G
Netze
|Das Sat-Internet des Konzerns soll 2027 in Zusammenarbeit mit dem dortigen Partner Herotel in Südafrika starten und kommt damit Musks Starlink zuvor. Musk beschuldigte das Land daraufhin des Rassismus.
Medienrecht, Urteile
|Elon Musks Plattform machte nach einer 120 Mio. €-Strafe Zugeständnisse. Das gehe in die richtige Richtung, so die EU-Kommission nach ihrer Kritik an intransparenter Werbung etc. X hat sechs Monate Zeit für die Umsetzung.
Internationales
Personalia
|Der Vorstandsvorsitzende Stefan Hoff verlässt den Verband der Dienstleister nach 16 Jahren im Gremium Ende Juli. Bis zu planmäßigen Neuwahlen im Mai 2027 führt Vorständlerin Andrea Brüggemann den Verband kommissarisch.
|Arte-TD Kemal Görgülü wechselt zum 1.2.2027 als Produktions- und Technikdirektor zum BR. Seine Vorgängerin Prof. Birgit Spanner-Ulmer (63) scheidet nach drei Amtsperioden aus. Während die Verträge des Verwaltungsdirektors Albrecht Frenzel und der juristischen Direktorin Eva Majuntke bis 2032 verlängert wurden, scheiterte Intendantin Wildermuth im Rundfunkrat überraschend mit dem Vorschlag einer zweiten Amtszeit für Programmdirektor Björn Wilhelm.
Keine Kurz-News mehr verpassen und einfach den Newsletter abonnieren:
Vom 26. bis zum 28. August 2026 präsentiert Bertelsmann in Kooperation mit der Ufa die inzwischen 15. Ufa Filmnächte – an drei Abenden unter freiem Himmel, vor der spektakulären Kulisse
Berlin
26.-28. August
Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September
Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September
CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober
Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober