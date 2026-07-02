Blackmagic_Leader_2026_07

Anzeige

Business

Kurz und knackig – KW 27/2026

AV-Konzerne: Spaltungen und Fusionen. KI: Rücknahme und Angriffe. Social Media: Altersgrenze oder wie jetzt? Quanten: Schlüssel im Sendetest. Radio Cosmo: Rechtswidriger HipHop. DAB+: Ausbau geht weiter.
Unternehmen
Mit öffentlichem Interesse begründet die britische Regierung eine mögliche Intervention gegen die Hochzeit der Medienelefanten, um die nationale Medien- und Nachrichtenhoheit gegen global aufgestellte US-Konzerne zu erhalten. Laut Berichten führt das zur Prüfung des Milliardendeals durch die Medienbehörde und die Kartellwächter.
NBC Universal, Sky (UK und Italien), die Filmproduktion und andere Content-Bereiche des US-Konzerns Comcast werden in eine börsennotierte Tochter überführt. Breitband- und Kabelnetze und Hardware-Plattformen bleiben bei der Comcast Corporation. Comcast ist größter Kabelanbieter, zweitgrößter Webprovider und drittgrößter Telco in den USA.
Die britische Comcast-Tochter übernimmt laut Meldungen das Streaming- und Broadcastgeschäft der Senderfamilie ITV für 1,6 Mrd. £ (1,86 Mrd. €). Die Produktionstochter ITV Studios gehe an die von Sky kontrollierte Firma Live Productions. Sky und ITV kontrollieren 70% des britischen TV-Werbemarktes. Die Beteiligten hoffen wegen der globalen Konkurrenz dennoch auf die Zustimmung der Behörden.
Obwohl die neuen Eigentümer den Verkauf der TV-fernen Beteiligungen verlangen, investieren sie nun 100 Mio. € in den Autoverleiher auf Abonnement FINN. Zum Deal gehören Werbezeiten bei den Sendern der TV-Familie.
Der Rundfunkrat genehmigte den Abschluss 2025 mit 597,2 Mio. € und einem rechnerischen Überschuss von 52,2 Mio. €, der den Fehlbetrag auf 277,1 Mio. € reduziert.
Die Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag lagen 2025 bei 8,72 Mrd. €. Das waren aufgrund sinkender Zahlen der Beitragspflichtigen rund 20 Mio. € (-0,22%) weniger als 2024. Davon flossen 8,56 Mrd. € an ARD, ZDF und Deutschlandradio. 164,5 Mio. € an die Landesmedienanstalten, so der Jahresbericht des Beitragsservice.
Der Medienkonzern beendete die Übernahme der 170 Jahre alten britischen Zeitung »Telegraph« für 668 Mio. €, die zweitgrößte Investition der Verlagsgeschichte nach der US-Plattform »Politico« für 881 Mio. € in 2021.
Broadcast
Den Abschied von One leitet die ARD mit dem Ausstieg aus Facebook ein. Ab 2027 wird der Kanal mit ZDFneo als »neo von ARD und ZDF« für junge Erwachsene fusioniert. Ende 2026 müssen ARD und ZDF, dem Reformstaatsvertrag entsprechend, drei TV-Sender und 21 Radios einstellen.
Fußball (inter)national
Das letzte – verlorene – Vorrundenspiel des deutschen Teams sahen 18,47 Mio. Zuschauer (71,9%) im Ersten, darunter 6,29 Mio. (76,7%) der 14- 49jährigen. Die Werte des vorherigen Spiels gegen die Elfenbeinküste im ZDF wurden knapp übertroffen. Das ARD-Livestreaming wurde 24 Mio. Mal, alle digitalen WM-Inhalte 50 Mio. Mal, abgerufen
Das Aus der Nagelsmann-Kicker im Sechzehntelfinale sahen im Schnitt 17,57 Mio. Zuschauer (74,5%). Die schlechteste Reichweite der vier WM-Spiele hat u.a. mit dem spätesten Anpfiff zu tun.
Dennoch war das ZDF 2026 stärker nachgefragt als zur Katar-WM 2022. 15 Live-Spiele erreichten im Schnitt 40,5%.
Künstliche Intelligenz
Die US-Regierung nahm das Exportverbot für »Mythos 5« und »Fable 5« zurück. Damit können beide KI-Modelle wieder zugänglich gemacht werden.
Die US-Firma darf die Vorschau auf die neue Suite GPT 5.6 (»Sol«) nur eingeschränkt öffnen; Accounts vergebe die US-Regierung. Eingeräumt wird, dass Schutzmechanismen bisweilen legitime Anfragen blockieren.
Anthropic wirft dem chinesischen Konzern vor, widerrechtlich Fähigkeiten seiner Produkte abzugreifen. Angreifer hätte von Ende April bis Anfang Juni mit 25.000 betrügerischen Accounts die »Claude«-KI fast 29 Mio. Mal genutzt, um das Modell zu untersuchen. Anthropic forderte Maßnahmen vom US-Kongress.
Die Direktoren der Landesmedienanstalten veröffentlichten ein Gutachten zur »Integration von KI-Anwendungen in Suchmachinen«. Deren Anbieter verantworten demnach alle KI-Antworten, die durch algorithmische Aufbereitung, Vermischung oder Verdichtung aufgefundener Informationen entstehen.
Radio, Audio
Der vom WDR-Rundfunkrat beschlossene Umbau des Migrationsradios zur HipHop-Welle für eine eingeschränkte Zielgruppe widerspricht laut einem Gutachten der Uni Leipzig dem WDR-Gesetz, das Cosmo als Angebot mit interkulturellen Inhalten vorschreibt. Die Landesregierung müsse ihre Rechtsaufsicht wahrnehmen, um den Auftrag durchzusetzen.

Auf die Aufschaltung des 1. nationalen DAB+-Multiplexes am Standort Rottweil-Deilingen folgen bis Jahresende Sendeanlagen an weiteren zehn Standorten im ganzen Land. D-Radio und 13 Privatwellen senden im Kanal 5C dann von 193 Standorten, so Netzanbieter Media Broadcast.
@Bild von Maximilian Greger auf Pixabay
 Im Gegenzug wurde der Deutschlandfunk an 8 und Deutschlandfunk Kultur an 13 UKW-Sendeanlagen zum Monatswechsel abgeschaltet. Radio Energy verzichtet auf den UKW-Stützsender Erlangen (93,6 MHz). Auch das Freie Radio Kassel steigt aus UKW (105,8 MHz) aus, bleibt vor Ort aber im DAB+-Kanal 6A der Terrestrik präsent.
Mit dem Multiplex Münsterland ging das sechste und letzte regionale DAB+-Paket in NRW auf Sendung. Von Münster, Schöppingen und Recklinghausen aus werden sechs Lokalradios verbreitet. Am 1.9. kommt MetropolFM, ab 1.2.2027 StreamD hinzu, kündigt Media Broadcast an.
Forschung und Entwicklung
Netzbetreiber Vodafone, der SWR für die ARD und die Hochschule Baden-Württemberg sendeten erstmals einen quantenverschlüsselten TV-Stream zwischen zwischen Frankfurt/Main und Mainz. »Quantum Key Distribution« soll unerwünschte Abhörversuche sofort erkennen lassen und das Knacken aufwändiger Verschlüsselungen mittels Quantencomputern unterbinden.
Märkte, Studien, Statistiken
Ende 2025 waren 5% in Europa mehr AV-Mediendienste und Videoplattformen aktiv als 2024. Überdurchschnittlich stieg die Zahl der Abrufdienste (+15%), während der Anteil der TV-Sender von 74% auf 71% sank. 69% der Top10-TV-Sender gehören fünf US-Unternehmen, stellen die Medienforscher des Europarates fest.
Social Media
Bundesfamilienministerin Prien (CDU) votiert für eine gesetzliche Altersgrenze bis 13 Jahre für Social Media. Sie will ein deutsches Gesetz, wenn die EU das nicht zeitnah umsetzt. Eine Kommission hatte 56 Empfehlungen erarbeitet. CDU-Vertreter lehnen Beschränkungen ab und Kulturstaatsminister Weimer will Plattformen in die Pflicht nehmen. 57% der von Forsa-Befragten befürworten ein Zugangsverbot für unter 16-Jährige.
Laut einer Studie von Agora Digitale Transformation für den Medienriesen sind 71% der Deutschen zwar besorgt über den politischen Einfluss von Social Media-Plattformen, jedoch erklären 73%, sie hätten sich mit Hassrede, Desinformation und Datenmissbrauch abgefunden. Nur 18% könnten sich vorstellen, Social Media und Messenger-Dienste aufzugeben.
Medienrecht, Gesetze, Urteile
Das Verwaltungsgericht Berlin bestätigte das Sendeverbot des TV-Programms »Russia Today« (RT DE). Der Auslandssender der russischen Regierung habe die erforderliche Zulassung nie beantragt und dennoch gesendet. Die Behauptung, nur Zulieferer nach Moskau zu sein, wurde nicht stichhaltig belegt, so das Gericht.
Medienpolitik
Sachsen-Anhalts Medienminister Robra (CDU) votiert gegen den Produktionsstopp regionaler Krimis durch den MDR. Er selbst hatte die Ablehnung von zwei Erhöhungen des Rundfunkbeitrags führend betrieben. Der damit verbundene Sparkurs zwang den MDR u.a., die Produktion regionaler Krimis (»Tatort«, »Polizeiruf 110«) auf drei Jahre auszusetzen.
Internationales
Netflix verlangt von der Regierung einer ihrer größten Märkte (15 Mio. Kunden) die Änderung der Investitionspflicht von einem Viertel ihrer inländischen Einnahmen. Man habe 1,7 Mrd. € in die französische Kreativwirtschaft investiert und über 25.000 Arbeitsplätze gesichert. Laut Netflix könnte die Kreativwirtschaft dadurch von ausländischen Streamern abhängig werden.
Im Vorfeld der Novelle der EU-Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) warnt die EBU, der Verbund europäischer ÖR-Sender, davor, die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit vertrauenswürdiger Plattformen – angesichts globaler Plattformen, ConnectedTV und KI-Tools – außer Acht zu lassen. Die EBU-Mitglieder investieren 22 Mrd. € in Original-Content und betreiben in 90% der Länder vertrauenswürdige News-Angebote.
Nachdem das im Januar eingeführte Social Media-Verbot für unter 16jährige fast wirkungslos blieb, zwingt Australien die Technologiekonzerne zur Mitwirkung: Die Strafandrohung wurde von 49,5 auf 99 Mio. AUD (knapp 60 Mio. €) verdoppelt. Die Behörden erhalten mehr Möglichkeiten, Informationen der Konzerne abzufragen.
US-Präsident Trump droht mit 100%-Aufschlagszöllen und dem Fall aller Zollabkommen, wenn Europa es wage, Digitalsteuern zu beschließen. In dem Fall würde man »entschlossen reagieren«, kontert die EU-Kommission.
Bis zu einem Urteil in der Hauptsache dürfen sich Journalisten innerhalb des Pentagon auch ohne Begleitung frei bewegen. Ein Bundesrichter begründete die Zurückweisung eines Hegseth-Erlasses mit der Bedeutung einer freien Presse und einer informierten Bevölkerung.
Personalia
Artur Gulpe, seit 2016 Executive Vice President für Mergers & Acquisitions, verlässt RTL Deutschland zum 30.11.2026.
Als Leiterin der neuen HA Portfolio und Innovation in der Programmdirektion soll Alina Schröder, seit 2011 im Sender, den Content des Senders auf allen relevanten Plattformen unterbringen.
Wie angekündigt steigt Jörg Schönenborn ab Montag (6.7.) in die Moderation der ARD-»Tagesthemen« ein. Er kommt vom WDR, dessen Programmdirektor er seit 2014 war.
Marcel de Groot führt die Deutschland-Tochter weitere drei Jahre. Hingegen geht Finanzchefin Carmen Velthuis nach elf Jahren im Unternehmen zum 31.8. Sie wird ersetzt durch Michael Bird, seit 2024 CFO der Investment-Tochter.
Vincent Grivet (Eutelsat) bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzender der 15-köpfigen Steering Group des Lobbyverbandes; Stellvertreter wurden Jon Piesing (TP Vision) und Xavi Redon (Cellnex). Deutschland ist durch Frank Heineberg (RTL Group) vertreten.
Delphine Ernotte Cunci (Präsidentin; France Télévisions) und Cilla Berkö (Vizepräsidentin; Sveriges Radio) stehen weiter an der Spitze des Senderverbundes. Neu im Führungsgremium sind Susanne Wille (SRG) und Rhodri Talfan Davies (BBC).

Keine Kurz-News mehr verpassen und einfach den Newsletter abonnieren:

Kurznachrichten
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

Kurz und knackig – KW 23/2026 News: Kurz und knackig – KW 9/2026 News: Kurz und knackig – KW 7/2026 News: Kurz und knackig – KW 3/2026
Aja_Rec_2026_07

Anzeige

Most Popular

©ARD

WM 2026: ARD und ZDF im Remote-Modus

©Valeria Mezentseva, Suspilne Ukraine. Arte GEIE

Europiano – ein musikalisches Großereignis auf Arte

©Sas Kaykha

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1

©Sony

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense 4: Phishing im Mediensektor

©Broadcast Solutions

Broadcast Solutions liefert UHD-Ü-Wagenflotte an TRT

Top 25 of the year
Lawo_Rec_2026_07

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

IBC_Rec_2026

Anzeige

Aja_Leader_2026_07

Anzeige

Sponsoren

Tests

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1
Praxistest: DJI Osmo Pocket 4
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Imaging World

Das Festival für Foto, Film und Content Creation.
Nürnberg
2. bis 4. Oktober

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

FKTG-Fachtagung 2026

FKTG-Fachtagung 2026.
Wuppertal
10. bis 12. November

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Women in Motion

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved