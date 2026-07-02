Kurz und knackig – KW 27/2026
AV-Konzerne: Spaltungen und Fusionen. KI: Rücknahme und Angriffe. Social Media: Altersgrenze oder wie jetzt? Quanten: Schlüssel im Sendetest. Radio Cosmo: Rechtswidriger HipHop. DAB+: Ausbau geht weiter.
Unternehmen
|Obwohl die neuen Eigentümer den Verkauf der TV-fernen Beteiligungen verlangen, investieren sie nun 100 Mio. € in den Autoverleiher auf Abonnement FINN. Zum Deal gehören Werbezeiten bei den Sendern der TV-Familie.
|Der Rundfunkrat genehmigte den Abschluss 2025 mit 597,2 Mio. € und einem rechnerischen Überschuss von 52,2 Mio. €, der den Fehlbetrag auf 277,1 Mio. € reduziert.
|Die Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag lagen 2025 bei 8,72 Mrd. €. Das waren aufgrund sinkender Zahlen der Beitragspflichtigen rund 20 Mio. € (-0,22%) weniger als 2024. Davon flossen 8,56 Mrd. € an ARD, ZDF und Deutschlandradio. 164,5 Mio. € an die Landesmedienanstalten, so der Jahresbericht des Beitragsservice.
|Der Medienkonzern beendete die Übernahme der 170 Jahre alten britischen Zeitung »Telegraph« für 668 Mio. €, die zweitgrößte Investition der Verlagsgeschichte nach der US-Plattform »Politico« für 881 Mio. € in 2021.
Broadcast
Fußball (inter)national
Künstliche Intelligenz
|Die US-Regierung nahm das Exportverbot für »Mythos 5« und »Fable 5« zurück. Damit können beide KI-Modelle wieder zugänglich gemacht werden.
|Die US-Firma darf die Vorschau auf die neue Suite GPT 5.6 (»Sol«) nur eingeschränkt öffnen; Accounts vergebe die US-Regierung. Eingeräumt wird, dass Schutzmechanismen bisweilen legitime Anfragen blockieren.
|Die Direktoren der Landesmedienanstalten veröffentlichten ein Gutachten zur »Integration von KI-Anwendungen in Suchmachinen«. Deren Anbieter verantworten demnach alle KI-Antworten, die durch algorithmische Aufbereitung, Vermischung oder Verdichtung aufgefundener Informationen entstehen.
Radio, Audio
|Der vom WDR-Rundfunkrat beschlossene Umbau des Migrationsradios zur HipHop-Welle für eine eingeschränkte Zielgruppe widerspricht laut einem Gutachten der Uni Leipzig dem WDR-Gesetz, das Cosmo als Angebot mit interkulturellen Inhalten vorschreibt. Die Landesregierung müsse ihre Rechtsaufsicht wahrnehmen, um den Auftrag durchzusetzen.
Forschung und Entwicklung
Märkte, Studien, Statistiken
|Ende 2025 waren 5% in Europa mehr AV-Mediendienste und Videoplattformen aktiv als 2024. Überdurchschnittlich stieg die Zahl der Abrufdienste (+15%), während der Anteil der TV-Sender von 74% auf 71% sank. 69% der Top10-TV-Sender gehören fünf US-Unternehmen, stellen die Medienforscher des Europarates fest.
Social Media
Medienrecht, Gesetze, Urteile
Medienpolitik
Internationales
|US-Präsident Trump droht mit 100%-Aufschlagszöllen und dem Fall aller Zollabkommen, wenn Europa es wage, Digitalsteuern zu beschließen. In dem Fall würde man »entschlossen reagieren«, kontert die EU-Kommission.
Personalia
|Artur Gulpe, seit 2016 Executive Vice President für Mergers & Acquisitions, verlässt RTL Deutschland zum 30.11.2026.
|Als Leiterin der neuen HA Portfolio und Innovation in der Programmdirektion soll Alina Schröder, seit 2011 im Sender, den Content des Senders auf allen relevanten Plattformen unterbringen.
|Wie angekündigt steigt Jörg Schönenborn ab Montag (6.7.) in die Moderation der ARD-»Tagesthemen« ein. Er kommt vom WDR, dessen Programmdirektor er seit 2014 war.
|Marcel de Groot führt die Deutschland-Tochter weitere drei Jahre. Hingegen geht Finanzchefin Carmen Velthuis nach elf Jahren im Unternehmen zum 31.8. Sie wird ersetzt durch Michael Bird, seit 2024 CFO der Investment-Tochter.
|Delphine Ernotte Cunci (Präsidentin; France Télévisions) und Cilla Berkö (Vizepräsidentin; Sveriges Radio) stehen weiter an der Spitze des Senderverbundes. Neu im Führungsgremium sind Susanne Wille (SRG) und Rhodri Talfan Davies (BBC).
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