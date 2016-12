85/14 mm Samyang-Objektive für Canon EF-Mount

Samyang Optics stellt mit den beiden manuellen Vollformat-Objektiven XP 85mm F1.2 und XP 14mm F2.4 für den Canon EF-Mount die ersten Modelle der neuen Premium-Serie vor.

Kameras werden mit immer besseren Bildsensoren ausgestattet, was ältere Objektive in Sachen Abbildungsleistung an ihre natürlichen Grenzen stoßen lässt. Teilweise werden unter anderem Farbsäume durch die hohe Sensorleistung verstärkt und noch auffälliger dargestellt. Die Anforderungen an die Entwicklung neuer Objektive sind deshalb sprunghaft gewachsen. Dabei sind die Möglichkeiten, Objektive einfach an die neue Kamerageneration anzupassen, sagt Samyangund ergänzt, dass man aus diesem Grund viel Forschungsarbeit geleistet und Entwicklungszeit in die neuen Objektive gesteckt habe.

Das XP 85mm ist ein High-Performance Portrait-Objektiv mit hoher Lichtstärke und traumhaftem Bokeh, so Samyang, während das XP 14mm ein Weitwinkelobjektiv für Landschaftsfotografen und -filmer mit höchstem optischen Auflösungsvermögen ist. Eine Besonderheit stellt die Auto-Exposure-Funktion beider Modelle dar. Der eingebaute Chip ermöglicht die Verwendung dieser Funktion in den Belichtungsmodi Auto / P / A / S / M, lässt eine Indikator-LED leuchten, sobald die Schärfe entsprechend sitzt und überträgt die EXIF-Daten. Beide Modelle sich schlank und hochwertig verarbeitet und sollen sich besonders für 8k-Videos und Fotos mit 50 Megapixeln und mehr eignen – und das zu einem in der Objektivoberklasse extrem wettbewerbsfähigem Preis-Leistungsverhältnis.

Die beiden neuen manuellen Vollformat-Objektive XP 85mm F1.2 und XP 14mm F2.4 wurden für hochauflösende 50 Megapixel-Kameras und 8K-Videoaufnahmen konzipiert, betont Samyang. Insbesondere in den Bereichen, die ein kreatives Bild ausmachen, wie Bokeh oder Out-Focusing, können die neuen Premium-Objektive ihr ganzes Potential zeigen und ausspielen – und das bei unterschiedlichsten Lichtbedingungen, so der Hersteller. Das optische Auflösungsvermögen ist hoch, sodass der Benutzer jederzeit die Freiheit hat, in der Postproduction einzelne Bildbereiche als eigenständige Aufnahmen in bester Auflösung zu präsentieren. Chromatische Aberrationen wurden durch hochwertigste Gläser und modernste technische Komponenten auf ein Minimum reduziert und erlauben glasklare Aufnahmen, betont Samyang.

Samyang XP 85mm

Das neue Samyang XP 85mm F1.2 DSLR-Vollformatobjektiv ist eines der lichtstärksten Objektive auf dem Markt und ermöglicht schnellste Verschlusszeiten bei wenig Licht. Die zehn optischen Elemente sind in sieben Gruppen angeordnet und beinhalten eine asphärische sowie zwei Linsen mit hohem Brechnungsindex. Während die asphärische Linse wirksam Abbildungsfehler minimiert und unerwünschte Lichtstreuungen unterdrückt, sorgen die beiden Brechungslinsen für den bestmöglichen Lichtfluss zum Sensor und versorgen diesen mit der optimalen Lichtmenge für klare und lebendige Bilder.

Samyang XP 14mm

Das ebenfalls neue Samyang XP 14mm F2.4 Superweitwinkelobjektiv verfügt über 18 Gläser, die in 14 Gruppen angeordnet sind. Darunter befinden sich Spezialgläser für optimale Leistung und beeindruckende Aufnahmen von der Mitte bis zum Rand: zwei asphärische Linsen, eine hybrid-asphärische Linse, die auch chromatische Aberrationen durch breitbandige Lichtquellen eliminiert, zwei Linsen mit besonders niedriger Dispersion (ED-Gläser) sowie eine Linse mit hohem Brechungsindex.

Gehäuse

Die Gehäuse der Objektive, die einen Durchmesser von 93-95 Millimetern haben, wurden für eine maximale Lebensdauer optimiert und dafür aus einer Aluminium-Legierung gefertigt.

Die beiden Samyang-Objektive sind keine Leichtgewichte, denn die hochauflösenden Kamerasensoren erfordern mehr verbaute Glaselemente, die das Gewicht erhöhen sowie eine noch aufwändigere Vergütung der Gläser, die erst bei einem bestimmten Glasdurchmesser ihre optimale Wirksamkeit erreicht. Dennoch sei das Gewicht der Objektive durchaus noch vertretbar.