NAB2017: Standalone-Videomischer Atem Pro HD von Blackmagic

Der Atem Pro HD, den Blackmagic zur NAB2017 vorstellt, ist ein Live-Produktionsmischer mit integriertem Hardware-Bedienpult und Features wie HDMI- und SDI-Eingängen, Multiviewer, Talkback, DVE und mehr. Kostenpunkt: 2.300 Dollar.

Im Unterschied zum bereits von Blackmagic verfügbaren Videomischer Atem HD, ist der neuen Atem Pro HD als Standalone-Gerät ausgeführt — wie ein klassischer, kleiner Mischer also. Er bietet ein 1 M/E-Hardware-Bedienpult für komplexere Live-Events, bei denen es auf Geschwindigkeit ankommt.

Blackmagic hatte bei der Entwicklung des neuen portablen Mischers nach eigenen Angaben sowohl Nutzer im Broadcast-Bereich, wie auch im professionellen AV-Bereich im Blick. Den Haupteinsatzbereich sieht der Hersteller aber im Bereich von Videoblogs, Gaming-Videos, Internet-Talkshows oder der Aufzeichnung von Hochzeiten, Konzerten oder Seminaren liegen.

Der Atem Television Studio Pro HD verfügt über acht Eingänge, kann alle SD- und HD-Formate bis zu 1080p60 verarbeiten, hat zwei Multiviewer-Ausgänge für SDI- und HDMI, die die Darstellung aller Quellen, sowie der Vorschau- und Programmausgabe auf nur einem Monitor erlauben, Auxiliary- und Programmausgänge sowie analoge Audioeingänge. Weitere Features sind integriertes Talkback, zwei flash-basierte Media Player, 37 veränderbare Bildübergänge und ein DVE-Generator.

Im Zusammenspiel mit den Studio- und Ursa-Mini-Kameras von Blackmagic sind ohne zusätzliche Verkabelung oder proprietäre Steuerboxen, Funktionen wie Talkback, Tally, Farbkorrektur, Kamerasteuerung und mehr verfügbar. Auch die Steuerung von Fokus und Blende an kompatiblen Objektiven ist möglich, Kameraeinstellungen lassen sich modifizieren und PTZ-Kameraköpfe können ferngesteuert werden.

Dem Atem Pro HD liegt außerdem ein Software-Bedienpanel für Mac und Windows bei. Diese Bedien-Software ermöglicht mehreren Benutzern gleichzeitig den Zugriff, somit kann das Gerät auch arbeitsteilig genutzt werden.

Das Software-Bedienpanel hat ein intuitive Benutzeroberfläche mit separaten Bereichen für die Bildmischung, Materialverwaltung, Tonmischung und die Fernbedienung und das Matchen der Kameras. Über den »Media«-Arbeitsraum kann man per Drag-and-Drop bis zu 20 RGBA-Grafiken in den Media Pool ziehen, die automatisch in den Flash-Speicher des Mischers hochgeladen werden. Die Grafiken stehen dann auf Abruf für den Echtzeiteinsatz in Live-Programmen bereit.

Desweiteren verfügt das Software-Bedienpanel über einen Audiomischer mit 20 Kanälen. Damit lassen sich allen Eingängen, einschließlich der analogen Audioeingänge, aussteuern. Der Audiomischer bietet Pegelanzeigen, Schieberegler zum Aussteuern der Pegel sowie Bedienelemente zum Ein- oder Ausschalten einzelner Kanäle, Audio-Follow-Video und vieles mehr.

Über die beiden Downstream-Keyer des Atem Television Studio Pro HD können Grafiken und Senderlogos eingestanzt werden. Bei Einsatz des Atem Pro HD zusammen mit einem HyperDeck Studio Mini lässt sich der Recorder als Quelle für ProRes 4:4:4:4 Motion Graphics Files mit Alphakanälen verwenden.

Zu den Leistungsmerkmalen des Mischers gehört auch ein integrierter Talkback-Konverter für SDI-Kameras. Die Rückleitung der Talkback-Daten an die Kamera erfolgt im rückgeführten SDI-Programmfeed über die selten benutzten SDI-Audiokanäle 15 und 16. Bei Feeds von einem Live-Reporter vor Ort tritt manchmal ein leichter Tonversatz auf, der bewirkt, dass der Reporter das Echo der eigenen Stimme in seinem Headset hört. Dem wirkt das neue n-1-Feature des AtemPro HD entgegen.

Die Features des Atem Television Studio Pro HD im Überblick:

Broadcast-Mischer mit integriertem professionellen Hardware‑Bedienpult

4 x 3G-SDI- und 4 HDMI-Eingänge; automatische Resynchronisierung an allen acht Eingängen

alle Videoformate von SD bis 720p, 1080i und 1080p bis zu 60 fps

bordeigener Multiviewer für acht Quellen plus Vorschau und Programm

Integrierter Media Pool mit einem Speicher für 20 RGBA-Standbilder

Interner DVE-Generator

Verfügbare Übergänge wie Cut, Mix, Dip-to-Color, SMPTE-Wipes und mehr

Upstream-Keyer inklusive Chroma-Keyer und zwei Downstream‑Keyer

Auxiliary-Ausgang, der über Tasten schaltbar ist, und ein LCD-Bildschirm zur Ansicht

Interner Audiomischer

Symmetrische analoge XLR-Eingänge für Stereoton

Interne Signalquellen wie Schwarz, Farbbalken, zwei Farbgeneratoren und zwei Ausgänge für die Media Player

Ethernet-Port für den Anschluss eines Computers; Bediensoftware für Mac und Windows wird mitgeliefert

Kompatibel mit allen Atem Broadcast Control Panels

Eingang mit Black Burst und HD-Tri-Sync-Genlock für die Integration in große Anlagen

Der Atem Television Studio Pro HD soll ab Mai 2017 für rund 2.300 US-Dollar verfügbar werden.