Aja Helo: Firmware Update v1.1

Helo ist eine kompakte Standalone-Box, die Streaming und Recording beherrscht und Signale via 3G-SDI oder HDMI (bis 1080p) aufnimmt. Helo basiert auf H.264/MPEG-2-AVC und kann auf USB-Sticks oder SD-Karten auch Material aufzeichnen. Über einen zweiten USB-Eingang lassen sich Firmware-Updates aufspielen bzw. IP-Adressen konfigurieren. Jetzt gibt es für Helo ein Firmware-Update.

Über das web-basierte User-Interface lassen sich Bitraten bis 20 Mbps und noch weitere Parameter einstellen. Es ist aber auch möglich, Streaming und/oder Recording direkt per Taste am Gerät zu starten. Helo kann auch direkt auf einer Kamera montiert und somit mobil eingesetzt werden. Via D-Tap-Anschluss kann die Box in diesem Fall mit Strom versorgt werden.

Jetzt kündigte Aja das Firmware Update v1.1 an, das ab sofort zum Download bereit steht. Die Neuerungen im Überblick: