Unterwasserdrohne: 4K-Tauchroboter CCROV

Die Big Difference GmbH hat sich auf den Vertrieb von Produkten rund um den Modellbau spezialisiert und hat mit CCROV nun einen Tauchroboter aus chinesischer Entwicklung mit integrierter 4K-Kamera, sechs Strahlrudern und Beleuchtung im Programm.

Der chinesische Hersteller Yuki umschreibt den 4K-Tauchroboter CCROV als »erste Unterwasserdrohne mit 4K-Kamera«. Entstanden ist das Produkt auf Basis einer Crowdfunding-Kampagne auf Indigogo.

Das Unterwasserfahrzeug kann beispielsweise für private Aufnahmen beim Tauchen, Fischen, Bootfahren, Segeln eingesetzt werden, aber auch im professionellen Bereich, etwa für die Inspektion von Schiffen und Yachten oder industriellen Unterwasseranlagen, so der Vertrieb Big Difference.

<br />



4K-Tauchroboter: Technische Eckdaten

Mit dem Tauchroboter CCROV lassen sich Tauchtiefen von bis zu 100 m erreichen. Die maximale Geschwindigkeit unter Wasser gibt der Hersteller mit 1 m/s an. Gesteuert wird CCROV nach oben und unten, links und rechts, vorne und hinten, sowie in einer Drehbewegung um die eigene Kameraachse. Eine Einsatzdauer von bis zu einer Stunde ist bei vollem Akku möglich, so der Hersteller.

CCROV ist zur Steuerung mit vier horizontalen sowie zwei vertikalen Strahlrudern ausgestattet, was eine gute Manövrierbarkeit auch auf engstem Raum ermöglichen soll. Der Sichtbereich der Kamera wird von vier LEDs mit einer Leuchtkraft von jeweils 350 lm erhellt, die Kamera soll Aufnahmen in 4K-Qualität ermöglichen. Die Bilder werden mit einer geringen Verzögerung von nur 170 ms in einer Auflösung von 720p live übertragen, man kann sie beispielsweise mit einem Smartphone oder Tablet ansehen und überwachen.

Für gute Aufnahmen der Kamera soll auch eine lichtstarke FOV-Linse f/2,8 in Kombination mit dem originalen IMX117-CMOS-Sensor mit 12 MP von Sony sorgen. Aufgezeichnet wird auf SD-Karten. Die maximale Bildauflösung beträgt 4.000 x 3.000 Bildpunkte. Neben 4K/UHD (3.840 x 2.160) mit 30 fps sind auch Aufnahmen in 2.7K (2.704 x 1.520) mit 30 fps, in Full HD (1.920 x 1.080) mit 120 fps oder in HD (1.280 x 720) mit 240 fps möglich.

Der 4K-Tauchroboter CCROV misst 208 x 204 x 130 mm und wiegt 4.480 g. Den UVP der Kamera gibt Big Difference mit 4.990 Euro an.