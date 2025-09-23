IBC, IBC2025, Kamera, Video: 23.09.2025

Red stellt V-Raptor XE vor

Die Kamera ist mit dem großformatigen Flaggschiff-Sensor von Red ausgestattet, der über einen Global Shutter verfügt, und sie kann bis zu 8K60p aufnehmen

Die V-Raptor XE startet schneller und braucht weniger Energie 

Die V-Raptor XE bietet eine verbesserte Startzeit sowie eine Sensoroptimierung für eine effizientere Energienutzung, die durch ein in Kürze erscheinendes Firmware-Update ermöglicht wird.

Die neue Kamera verfügt über den 8K-Großformat-Global-Shutter-Sensor (VV) von Red, der auch in der V-Raptor [X]-Serie zum Einsatz kommt. Er sorgt für die cineastische Bildtreue, den Dynamikumfang und die Low-Light-Leistung, die Filmemacher auf der ganzen Welt kennen und schätzen. 


Alex Ward stellt die V-Raptor XE vor.
Das »E« steht für »Essentials«

Zu den wichtigsten Merkmalen der V-Raptor XE gehören:

  • 8K VV mit bis zu 60 fps, 6K S35 mit bis zu 80 fps, 4K mit bis zu 120 fps und 2K mit bis zu 240 fps
  • Sensortechnologie mit einem fortschrittlichen 8K-Großformat-Global-Shutter-Sensor (VV)
  • deutlich reduzierte Startzeit und geringerer Stromverbrauch des Sensors (mit bevorstehendem Firmware-Update)
  • Red-DNA mit außergewöhnlicher Bildqualität
  • Hohe Low-Light-Fähigkeiten (17 Blendenstufen)
  • Die V-Raptor XE gibt es auch als Kit.

    Erhältlich mit RF-Mount oder Nikon Z-Mount für Objektivflexibilität

  • Kompaktes Gehäuse mit einem Gewicht von etwas mehr als 2 kg, das Flexibilität in jeder Aufnahmeumgebung ermöglicht
  • Kompatibilität mit V-Raptor-Zubehör

Red hat Trade-In-Möglichkeiten für alle aktuellen Besitzer einer Komodo- oder Komodo-X-Kamera angekündigt. Besitzer einer V-Raptor XE, die später auf die Funktionen der V-Raptor X umsteigen möchten, können ihre XE-Kamera vollständig aufrüsten lassen. 

Red startet den Verkauf der V-Raptor XE für 13.450 Euro – Bestellungen sind ab sofort möglich, die Lieferung erfolgt ab Oktober.

Wer das komplette Setup möchte, erhält mit dem V-Raptor XE Cine Essentials Pack für 17.930 Euro zusätzlich zur Kamera ein PL-Adapterpaket mit elektronischem ND-Filter, das DSMC3 Red Touch 7.0″ LCD und den Outrigger Handle.

