Sony: Venice von Beginn an mit Full Frame

Anders als ursprünglich angekündigt, will Sony die 6K-Kamera Venice vom Lieferstart im Februar 2018 an mit Full-Frame-Funktionalität anbieten.

Bei der Anfang September 2017 angekündigten 6K-Kamera Venice (Meldung, Video) will Sony den Käufern anbieten, etliche Funktionen per Lizenz für einen wählbaren Zeitraum freizuschalten (permanent, monatlich oder wöchentlich). Zu diesen Funktionen soll auch der Full-Frame-Modus gehören und dieser sollte erst ab Mitte kommenden Jahres verfügbar werden.

Die Kamera selbst will Sony aber schon ab Februar 2018 ausliefern, zu einem Preis in der Größenordnung von 37.000 Euro. Für weitere 10.000 Euro sollte es 4K-Anamorphotisch und Full-Frame geben.

Demomaterial, das mit der Venice gedreht wurde, zeigte Sony schon. Nun gab der Hersteller im Rahmen des Festivals Camerimage in Polen bekannt, dass die Full-Frame-Funktionalität schon zum Lieferstart im Februar verfügbar sein werde.

Dass der Full-Frame-Modus, also die Nutzung des vollen Bildfensters von 24 x 36 mm, erst später verfügbar werden sollte, hatte bei vielen Interessenten für Unmut gesorgt. Darauf reagiert Sony nun also und will das Arbeiten in Full-Frame mit Aufzeichnung in 6K und 16 Bit im Format XOCN von Beginn an unterstützen.

Um es noch einmal klar zusammen zu fassen: Full Frame bleibt bei der Venice eine kostenpflichtige Option. Ursprünglich hatte Sony geplant, diese Option ab der Software-Version 2 im Herbst 2018 zu unterstützen. Nun wird es Full Frame in 3:2 mit 6K und Aufzeichnung im XOCN-Format schon in der Software-Version 1 geben.

Für die Nutzung dieser dann prinzipiell von der Kamera von Anfang an unterstützten Funktion muss der Anwender eine wöchentlich, monatliche oder permanente Lizenz erwerben.

Bei Sony geht man aber davon aus, dass viele Rental-Häuser eine permanente Lizenz kaufen werden, wodurch diese Funktionalität dann für all deren Kunden zur Verfügung stehen wird.

Weitere Features der Venice sollen dann mit späteren Firmware-Upgrades nachgeliefert werden.