Motion-Graphics-Vorlagen nutzen

Adobe bietet mit den Motion-Graphics-Vorlagen in Premiere Pro CC und After Effects CC eine Möglichkeit, mit der sich Titel, Vor- und Abspänne schöner gestalten lassen.

Was wären »James Bond« und »Star Wars« ohne ihre Titelsequenzen? Motion Graphics haben einen enormen Einfluss auf den Betrachter und deshalb auch einen besonderen Stellenwert in der Gestaltung. Professionelle Titelsequenzen, Bauchbinden, Überlagerungsgrafiken und Inserts veredeln den Videoschnitt und geben dem Film einen besonderen Look. Doch nicht jeder, der Videoschnitt beherrscht, ist gleichzeitig auch Experte für Motion Design.

Wer selbst kein Händchen oder keine Zeit dafür hat, eigene Titel- oder Grafikanimationen herzustellen, für den hat Adobe nun ein Angebot und bietet jetzt eine Möglichkeit, auf aufwändig gestaltete Sequenzen zuzugreifen, diese in eigenen Produktionen zu verwenden und sie ganz simpel anzupassen.

Auf Adobe Stock stehen Motion-Graphics-Vorlagen bereit, die man laden und dann individuell anpassen kann. Die Vorlagen wurden von einigen der weltweit besten Motion Designer erstellt.

Anwenden ist einfach: Die Vorlagen können direkt in Premiere Pro CC innerhalb der Adobe Cloud Bibliotheken gesucht, mit einem Klick heruntergeladen und dann direkt im Programm verwendet werden.

Jede Vorlage kann auch jederzeit leicht ans eigene Design angepasst werden. Im Gegensatz zu After Effects CC Vorlagen sind Motion-Graphics-Vorlagen direkt in Premiere Pro CC anpassbar. So kann jeder, der hauptsächlich in Premiere Pro CC arbeitet, in seiner bevorzugten Umgebung bleiben. Einfügen in die Sequenz klappt per Drag and Drop.

Über die »Essential Graphics«-Palette können dann je nach Vorlage verschiedene Parameter wie Textfelder, Animation und Farben mit Schiebereglern, Farbfeldern etc. verändert werden. Danach können Sie die Motion Graphic in der Sequenz auswählen, rendern und direkt im Programmfenster das Ergebnis betrachten.

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, selbst Motion Graphic Templates in After Effects CC zu erstellen. So lässt sich ähnlich wie in einem Styleguide, sicherstellen, dass zum Beispiel die CI der Produktion oder des jeweiligen Kunden eingehalten wird. Die Möglichkeiten dieser neuen Technologie eröffnen neue und schnellere Wege, hochwertige Grafiken ohne Vorkenntnisse anzupassen.

Der Einsatz von Motion-Graphics-Vorlagen aus Adobe Stock ist einfach, spart Zeit und ermöglicht das unkomplizierte Ausprobieren verschiedener Looks. Motion Graphics Templates eröffnen neue Wege, einfach mal mit neuen Animationen und Elementen zu experimentieren und herumzuspielen. Einfach ausprobieren unter stock.adobe.com – viele der Motion-Graphics-Vorlagen sind kostenlos, andere kann man erwerben.

