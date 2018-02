Aja: Neue 4K-I/O-Box Io 4K Plus verfügbar

Aja liefert die I/O-Box Io 4K Plus mit Thunderbolt-3-Schnittstelle und die kostenlose Desktop-Software v14 für die Produktreihen Kona und Io aus.

Aja Io 4K Plus

Die neueste Version der I/O-Box von Aja bringt 12G-SDI und HDMI-2.0-Schnittstellen mit, die Audiofunktionalität wurde verbessert und außerdem nutzt Io 4K Plus die höhere Bandbreite von Thunderbolt 3. Die Box unterstützt 4K/UHD und HD inklusive High Frame Rate (HFR), erweiterte Farbräume, sowie HDR-Workflows. Eingebaut ist außerdem die Aja-Konvertierungstechnologie, die hochwertige Echtzeit-Skalierungen von 4K, UHD und HD und somit das parallele Ausspielen in diesen Signalformaten erlaubt. Io 4K Plus kann in Kombination mit Adobe Premiere Pro, Apple FCPX und Avid Media Composer sowie weiteren Bearbeitungssystemen verwendet werden.

Die Highlights von Io 4K im Überblick:

Mobiles 4K/UHD/HD-Capture und -Playback über Thunderbolt 3

Kompatibel mit Thunderbolt und Thunderbolt 2 Hosts

12G-SDI und HDMI 2.0 I/O für 4K/UHD und 2K/HD/SD, unterstützt HFR bis zu 60p bei 4:2:2 auf Thunderbolt 3-Hosts

Echtzeit-4K/UHD auf 2K/HD-Konvertierung

8, 10 und 12-bit, 4:2:2 und 4:4:4, über 12G-SDI oder HDMI 2.0 (bei Thunderbolt 2 Hosts)

Zwei Thunderbolt-3-Schnittstellen, um leicht bis zu sechs Thunderbolt Geräte zu verketten

Audio-I/O: 16 Kanäle Embedded-SDI, 8 Kanäle HDMI, 4 Kanäle analog Audio in und 4 Kanäle Audio-Out via XLR-Breakout-Kabel

Desktop Software v14

Die Desktop Software v14 unterstützt Io 4K Plus und bietet auch im Zusammenspiel mit Kona- und anderen Io-Produkten etliche Verbesserungen, die 4K/UHD- und HDR-Workflows vereinfachen und die Audio-Optionen erweitern.

Cutter können nun die Timeline, Host-System-Application-Audio und die Mikro-Eingänge leichter steuern und integrieren. Außerdem ermöglicht die neue Version den Nutzern einfache, variable Audio-Mischung, -Montoring und -Aufnahme. Postproduktionsteams können nun ihre Audio-Dateien, die lokal oder über MAM oder via Web-Browser gespeichert wurden, unabhängig von ihrer Location in Projekt-Timelines abspielen und kontrollieren. Es können außerdem Voiceover-Aufnahmen für bereits bestehende Medien in der Timeline aufgenommen werden.

Die Highlights der Desktop Software v14 im Überblick:

neue Audio-Bedienelemente, die eine Mischung zwischen Audiowiedergabe von der NLE-Timeline, Ton des Host-Systems und Eingabe-Mikrofon-Überwachung anpassen

Hören von Musik oder andere Audiodateien via Webbrowser / MAM / Cloud, während man Musik aus einer Chronik von Adobe Premiere Pro CC oder Apple FCP X abspielt

Aufnahme von Voiceovers in der Timeline mit geringer Latenzzeit, Audio-Vollduplex mit Io 4K Plus, Io 4 K und Kona 4 für Adobe Premiere Pro CC und Avid Media Composer

steuert 4K Plus 12 G SDI, 6 G-SDI und HDMI 2.0 für I/O-Konfiguration über das Kontrollpanel von Aja und Control Room Software

Preise und Verfügbarkeit

Io 4K Plus gibt es für rund 2.500 US-Dollar. Die kostenlose Desktop Software v14 steht zum kostenlosen Download auf der Aja-Website bereit.