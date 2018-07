4K-Grafikmonitor Eizo ColorEdge CG319X

Eizo stellt mit dem neuen ColorEdge CG319X die zweite Generation seines 31-Zoll-4K-Grafik-Monitors vor. Mit dem eingebauten Kalibrierungssensor und vorinstallierten HDR-Presets für HLG- und PQ-Gamma eignet er sich besonders für den Einsatz in der Video-Postproduction.

Referenz zur Video-Postproduction

Mit einer Auflösung von 4.096 x 2.160 Pixeln ist der Eizo CG319X der ideale Monitor, um DCI-4K Content zu verarbeiten und nativ darzustellen. Mit einer DCI-P3-Farbraumabdeckung von 98 %, beeindruckend tiefen Schwarzwerten und einem Kontrastverhältnis von 1.500:1 ist der CG319X für das professionelle Color-Grading von 4K-Inhalten optimiert.

Fit für die Zukunft: perfekte Integration in den HDR-Workflow

Der CG319X verfügt über Presets für die beiden im HDR-Workflow verwendeten Gammakurven HLG (Hybrid Log Gamma) sowie PQ (Perceptual Quantization). So lässt er sich ideal in HDR-Postproduction-Workflows integrieren, wo echtes HDR in der Regel erst im letzten Arbeitsschritt, dem Color-Grading, auf Monitoren wie Eizos ColorEdge Prominence CG3145 genutzt wird. Alle vorhergehenden Arbeiten werden auf SDR-Monitoren, wie dem CG319X, durchgeführt, der dank der installierten Gammakurven in der Lage ist, HDR-Tonwertabstufungen visuell richtig wiederzugeben.

Extrem scharfes Bild

Auch außerhalb der 4K-Videowelt – etwa für Fotografen und Grafiker – hat ein Monitor mit DCI-4K entscheidende Vorteile: Zum einen stellt der CG319X Bilder dank seiner Auflösung von 149 ppi extrem scharf dar. Zum anderen ergeben sich aus dem Seitenverhältnis von 19:10 zwei beinahe quadratische Monitorhälften, sodass mehrere Programme nebeneinander ausreichend Platz finden und der Einsatz eines zweiten Monitors in vielen Fällen obsolet wird.

Zahlreiche Detailverbesserungen

Die Funktionsweise des eingebauten Kalibrierungssensors des CG319X ist im Vergleich zum Vorgänger noch einmal verbessert worden und erlaubt jetzt sogar ein Weiterarbeiten während der Kalibrierung. Außerdem kommt der CG319X ohne eingebauten Lüfter aus und ermöglicht beispielsweise in Grading-Suites ein Arbeiten in angenehmer Ruhe.

Über zwei DisplayPorts sowie zwei HDMI-Ports lässt sich DCI-4K-Material mit 60 Hz betrachten. So kann sich der CG319X nicht nur in PC-basierte Workflows integrieren, sondern lässt sich auch mit Zuspielern nutzen.

Dank des eingebauten Kalibrierungssensors, der neuen 24-Bit-LUT (Look Up Table), der extrem präzisen Werkskalibrierung sowie des temperaturgesteuerten integrierten Digital Uniformity Equalizers (DUE) kann sich der Nutzer stets darauf verlassen, dass er immer ein perfektes und unverfälschtes Bild seiner digitalen Datei angezeigt bekommt, so Eizo.

Kalibrierung mit dem ColorNavigator und ColorNavigator NX

Eizo stellt zur Kalibrierung des CG319X zwei spezielle Programme bereit: ColorNavigator NX und ColorNavigator 6. Hiermit können Anwender Zielwerte für Helligkeit, Gammawert und Weißpunkt festlegen sowie ein ICC-Profil erstellen. ColorNavigator 6 ist im Lieferumfang des Monitors enthalten und richtet sich an einzelne Benutzer. ColorNavigator NX ist auf Eizo-Websites als kostenloser Download erhältlich und wurde für Unternehmen entwickelt, die die Kalibrierung ihrer Monitore zentralisieren möchten.

Für das Farbmanagement des ColorEdge CG319X und die Auswahl anderer ColorEdge-Monitore in einem Netzwerk bietet Eizo zudem ColorNavigator Network an. Mit diesem Cloud-Tool können Administratoren die Bildqualität von Monitoren sicherstellen, auf deren Clients ColorNavigator NX installiert ist.

Mit ColorNavigator Network und ColorNavigator NX können die verwalteten Monitore automatisch kalibriert werden – innerhalb eines Büros genauso wie über verschiedene Standorte hinweg. Dank dieser Lösung lässt sich der jährliche Wartungsaufwand drastisch reduzieren und die Farbgenauigkeit aller ColorEdge-CG-Monitore sicherstellen.

Der Monitor ist ab Juli 2018 im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 4.899 Euro.

Features