Thorsten Feldmann von den Systempiloten präsentierte während der Hamburg Open die MAM-Lösung Dubidot.

Dubidot ist eine skalierbare MAM-Lösung, die sich an Produktionshäuser, aber auch an größere Facilities oder Broadcaster richtet. Sie lässt sich über eine Web-Oberfläche einfach und intuitiv bedienen — in der Cloud, auf lokalen Servern oder als Hybrid-Lösung. In Deutschland vertreiben die Systempiloten die Lösung.

Mit der Software lassen sich Videos, Audios, Bilder und Dokumente verwalten. Die Organisation all dieser unstrukturierten Daten wird für immer mehr Unternehmen zum kritischen Erfolgsfaktor, sagt der Hersteller.

Statt mit irgendwelchen Excel-Listen oder zahlreichen unstrukturierten Ordnern zu arbeiten soll die MAM-Lösung helfen, diese Datenflut übersichtlich und strukturiert zu bewältigen, sodass etwa in der Post tatsächlich nur jene Daten ankommen, die auch verarbeitet werden sollen.

Dubidot ist laut Hersteller kompatibel zu Adobe Premiere, Blackmagic DaVinci Resolve und Avid Media Composer.







Funktionen im Überblick

Automatische Kategorisierung bei Aufnahme, Bearbeitung und Workflow

Video, Audio, Dokumente und Bilder werden konvertiert/transkodiert und können somit sofort auf jedem Web-Browser abgespielt oder angesehen werden

Echtzeitverteilung der Medien in allen Kommunikationskanälen

Hotfolder mit automatischer Aufnahme und Erstellung von Derivaten und rollenbasierten Zugriffen

Direkte Bearbeitung der Medien aus den Applikationen über Checkout/Checkin

Synchronisieren mehrerer Server bei einer Hybrid-Lösung

Der Hersteller hebt hervor, dass ein Proxy-Workflow mit allen gängigen Videocodecs den weltweiten Datenaustauch ermögliche, so dass sich eine standortunabhänige Produktion leicht umsetzen lässt. Eine offene Schnittstelle über REST soll für viel Flexibilität sorgen, weiter hebt der Hersteller die leistungsstarke Suchmaschine der Software hervor.

Während der Hamburg Open präsentierte Dubidot etliche neue Module des Systems.

Neue Module