Eizo: ColorEdge CS2740

Eizo kündigt mit dem ColorEdge CS2740 einen neuen Monitor an, der sich durch 4K-Auflösung, hohe Schärfe und Präzision sowie satte Farben auszeichnen soll.

Filmer wollen ihr Material in der vollen UHD-4K- Auflösung sehen, und auch Fotografen wollen die volle Schärfe ihrer gedruckten Bilder schon am Monitor sehen können, sagt Eizo. Beide Ansprüche möchte der ColorEdge CS2740 von Eizo erfüllen. Mit den 3840 x 2160 Pixeln, was einer Detailauflösung von 164 ppi entspricht, sei eine ultrascharfe Monitordarstellung garantiert.

Multitalent

Der ColorEdge CS2740 werde im Werk individuell ausgemessen und eingestellt, betont Eizo. Inhomogenitäten wie Helligkeitsunterschiede und partielle Farbstiche würden dabei erkannt und dauerhaft beseitigt. Damit diese Einstellung über die gesamte Nutzungsdauer konstant erhalten bleibe, sei der ColorEdge CS2740 verlustfrei in nur 90 Sekunden hardwarekalibrierbar.

Im Monitor errechnet ein von Eizo entwickelter Prozessor (ASIC) die nötigen Farbbefehle mit einer Farbtiefe von 16 Bit. Um auch gesättigte Farben brillant und differenziert wiedergeben zu können, beherrscht der CS2740 die gängigen Farbräume (z.B. 99% AdobeRGB). So können die weiteren Schritte im digitalen Workflow wie der Druck (in der Softproofansicht) zuverlässig simuliert werden.

Volle Anschluss-Power mit USB-C

Immer mehr Kreative nutzen ihren Mobilrechner nicht nur unterwegs. Oft ist das leistungsfähige Notebook der einzige Rechner. Deshalb besteht immer häufiger der Wunsch, den Mobilrechner möglichst einfach in den festen Arbeitsplatz zuhause oder auf der Arbeit zu integrieren.

Diesen Trend unterstützt Eizo mit dem neuen ColorEdge CS2740 Grafik-Monitor. Dank der insgesamt vier USB-Downstream-Anschlüsse und des USB-C-Upstream Anschlusses lassen sich Festplatten, Maus und Tastatur sowie weitere Peripheriegeräte wie z.B. Speicherkartenlesegeräte direkt an den Monitor anschließen. Der Nutzer muss den Laptop dann nur noch mit einem einzigen USB-C-Kabel mit dem CS2740 verbinden, um seinen Mobilrechner in den kompletten Workflow zu integrieren und mit bis zu 60 Watt Strom zu versorgen.

Eine separate Dockingstation oder ein zusätzliches Netzteil sind nicht mehr erforderlich. Darüber hinaus verfügt der CS2740 auch über jeweils einen HDMI- und Display Port-Eingang. So wird der ColorEdge CS2740 zum zentralen Hub.

Ultraschnelle Kalibrierung

Die Kalibrierungs-Software Eizo ColorNavigator 7 kann kostenlos von der Eizo-Webseite heruntergeladen werden. In Kombination mit dem Kalibrierungssensor Eizo EX4 lässt sich der ColorEdge CS2740 in ca. 90 Sekunden kalibrieren. Die Lichtschutzblende CH2700 ist optional erhältlich und wird frei von Verklebung oder Verschraubung einfach aufgesteckt und magnetisch festgehalten.

Weitere Features

IPS-Wide Gamut-Panel mit 3840 x 2160 Bildpunkten (UHD-4K) mit LED-Technik

Kontrast 1000:1

Helligkeit 350 cd/m2

USB-C, Display Port-, HDMI-Eingänge

Vier USB-Downstream-Ports (2 x USB 3.1, 2 x USB 2)

Kalibrierungs-Software EIZO ColorNavigator zum kostenlosen Download

Handgriff zum leichten Transport

Lichtschutzblende mit einfacher, magnetischer Befestigung optional erhältlich

Fünf Jahre Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice

Der CS2740 soll ab Mai im Fachhandel erhältlich sein, der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 1.547 Euro.