EIZO ColorEdge CG2400SV

Präzision trifft SDI: Neuer 24-Zoll-Monitor für professionelle Video-Workflows.

EIZO stellt mit dem ColorEdge CG2400SV einen neuen 24,1-Zoll-Monitor vor, der sich speziell an die Film- und Broadcast-Industrie richtet. Mit SDI-Konnektivität, HDR-Unterstützung und höchster Farbpräzision ist er die ideale Lösung für Schnittplätze, Studios und mobile Produktionen, betont EIZO.

Nahtlose Integration in professionelle Video-Setups

Als zweiter Monitor der ColorEdge-Serie mit SDI-Ein- und -Ausgang (3G-SDI Level A und HD-SDI) ermöglicht der CG2400SV die verlustfreie Übertragung unkomprimierter Videosignale – perfekt für den Einsatz mit Kamerasystemen und Live-Feeds. Zusätzlich stehen HDMI und DisplayPort zur Verfügung.

HDR-Performance für Kinoqualität

Mit einer Maximalhelligkeit von 400 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 1800:1 erfüllt der CG2400SV die Anforderungen des DCI-Standards. Die Unterstützung von HLG- und PQ-Gammakurven sorgt für eine präzise HDR-Darstellung – ideal für Postproduktion und Monitoring am Set.

Farbgenauigkeit auf Broadcast-Niveau

Das Wide-Gamut-IPS-Panel deckt 98 % des DCI-P3-Farbraums ab und unterstützt den BT.2020-Standard. Mit 10-Bit-Darstellung und einer 16-Bit-3D-LUT liefert der Monitor exakte Farbwiedergabe und weiche Übergänge – wichtig bei farbkritischen Anwendungen.

Automatisierte Kalibrierung & zentrales Qualitätsmanagement

Die integrierte Sensortechnologie und die Software ColorNavigator ermöglichen eine automatische Selbstkalibrierung zu definierten Zeiten. Über den ColorNavigator Network lässt sich der CG2400SV sogar in ein standortübergreifendes Netzwerk von EIZO Monitoren integrieren und zentral administrieren und die Qualität sichern.

Die API-Schnittstelle erlaubt die Integration von Kalibrierungsfunktionen in Drittanbieter-Software. So können bestimmte Monitormanagement-Funktionen ausgeführt werden, ohne dass Benutzer den ColorNavigator in einem separaten Fenster bedienen müssen.

Schnelle Kontrolle mit Pixel Inspection

Mit der Funktion Pixel Inspection können Anwender direkt prüfen, ob die Signalverarbeitung im gesamten Workflow korrekt eingestellt ist – ein wertvolles Tool für die Qualitätssicherung.

Kompakt, mobil und nachhaltig

Dank seines kompakten Designs passt der CG2400SV auch in enge Arbeitsumgebungen wie Regieräume oder mobile Setups. Ein integrierter Tragegriff erleichtert den Transport. Das Gehäuse besteht zu über 85 % aus recyceltem Kunststoff, und die Verpackung besteht aus geformtem Zellstoff, der aus recyceltem Karton und Zeitungspapier hergestellt wird.

Technische Highlights im Überblick

24-Zoll-Wide-Gamut-LCD mit 1920 x 1200 Bildpunkten, 16:10-Format

SDI-Ein- und -Ausgang (3G-SDI Level A und HD-SDI)

Großer Farbumfang mit 98 % DCI-P3-Farbraumabdeckung

400 cd/m² Maximalhelligkeit, Kontrast 1800:1

10-Bit-Darstellung, 16-Bit-3D-LUT

Exakte Hardware-Kalibrierung von Helligkeit, Weißpunkt und Gamma

Integrierter Kalibrierungssensor zur automatischen Selbstkalibrierung

Digital Uniformity Equalizer für perfekte Leuchtdichteverteilung und Farbreinheit

Kontrolle des Farbsignals durch Pixel Inspection

DisplayPort- und HDMI-Eingang

Kopfhöreranschluss

Lichtschutzhaube im Lieferumfang

5 Jahre EIZO Werksgarantie mit vor Ort Austausch

Verfügbarkeit und Preis

Der ColorEdge CG2400SV wird zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 1.899 € voraussichtlich ab Dezember im Handel verfügbar sein. Auf der IBC 2025 in Amsterdam (Halle 7, Stand D33) wird der ColorEdge CG2400SV erstmals zu sehen sein.