Eizo stellt neues ColorEdge Top-Modell vor

DCI-4K-Auflösung und HDR-Unterstützung machen den 30,5-Zöller zum idealen Werkzeug für professionelle Anwender in Film-Postproduktion, Color Grading und Bildbearbeitung.

Wenn jedes Detail zählt – vom tiefsten Schatten bis zum hellsten Lichtpunkt – braucht es ein Werkzeug, das kompromisslos liefert. Der neue CG3100X von Eizo ist genau das: ein High-End-Grafikmonitor für höchste Ansprüche in Video Editing, Color Grading und der professionellen Bildbearbeitung.

Perfekt für die HDR-Postproduktions-Pipeline

Dank DCI-4K-Auflösung (4096 x 2160 px), den vorinstallierten PQ- und HLG-HDR-Presets sowie einer Maximalhelligkeit von 500 cd/m² integriert sich der CG3100X nahtlos in professionelle HDR-Workflows. Mit dem leistungsstarken HDMI-Anschluss mit FRL-Unterstützung lässt sich unkomprimiertes DCI-4K-Material (4:4:4) in 12 Bit mit bis zu 60 Hz darstellen – ideal für HDMI-basierte Produktionsumgebungen. Mit der Funktion Pixel Inspection kann sich der Nutzer einfach und schnell selbst vergewissern, ob die von der Produktion festgelegten Vorgaben der Signalverarbeitung im kompletten Workflow bis zur Bildwiedergabe richtig eingestellt wurden und die Bilddarstellung korrekt ist.

Fotografen, Content Creators und Digital Artists profitieren vom großzügigen 17:9-Format, das mit einer gestochen scharfen Detailauflösung von 152 ppi reichlich Raum für kreative Entfaltung bietet.

Perfekte Farben und maximale Präzision

Egal, wofür man den CG3100X nutzt – das Wide-Gamut-IPS-Panel garantiert mit 10-Bit-Farbtiefe und 24-Bit-3D-Look-Up-Table (LUT) stets weiche Farbübergänge und Nuancen in maximaler Präzision. Der CG3100X deckt den DCI-P3 Farbraum zu 99 % und den Adobe-RGB Farbraum zu 97 % ab.

Mit einem maximalen Kontrastverhältnis von 1800:1, dem höchsten der ColorEdge-CG-Serie, erzeugt der Monitor besonders tiefe Schwarztöne. Tiefen werden so detailreich und naturgetreu wiedergegeben. Dazu ist das Panel mit einem True Black Filter ausgestattet, der Farbverzerrungen durch optische Verschiebungen ausgleicht. So behalten Farbtöne auch bei Schrägansicht ihre Tiefe.

Die Eizo-exklusive Homogenitätskorrektur Digital Uniformity Equalizer sichert eine präzise und homogene Helligkeits- und Farbdarstellung über die gesamte Bildfläche.

Die mitgelieferte Lichtschutzblende schirmt störendes Umgebungslicht wirksam ab.

Dauerhaft perfekte Präzision

Der CG3100X ist mit der preisgekrönten integrierten Sensortechnologie von Eizo und der firmeneigenen Farbmanagement-Software ColorNavigator 7 ausgestattet, die es dem Benutzer ermöglicht, den Monitor mühelos zu festgelegten Zeiten automatisch zu kalibrieren.

Mit dem ColorNavigator Network lässt sich der CG3100X sogar in ein standortübergreifendes Netzwerk von Eizo Monitoren integrieren und so zentral administrieren und qualitätssichern.

Universelle Konnektivität

Mit nur einem einzigen Kabel wird via USB-C sowohl das Bildsignal übertragen als auch der USB-Hub des Monitors gespeist. Zusätzlich kann darüber ein mobiles Gerät mit bis zu 94 Watt Ladestrom versorgt werden. In Kombination mit dem integrierten USB-Hub, dem RJ45-LAN-Anschluss und dem Kopfhöreranschluss wird der CG3100X mit einem Handgriff zum zentralen Dock des kreativen Workflows. Natürlich sind auch ein HDMI- und ein DisplayPort-Anschluss an Bord.

High-End-Grafik- MonitorDie Umwelt im Blick

Das Monitorgehäuse des CG3100X besteht zu über 85 % aus recyceltem Kunststoff. Für die Verpackung des Monitors verabschiedet sich Eizo von Plastik und Polystyrol.

Stattdessen ist der Monitor sicher mit geformtem Zellstoff verpackt, der aus recyceltem Karton und Zeitungspapier hergestellt wird. Die beigelegten Kabel sind in Papier eingeschlagen statt in Plastiktüten.

Features im Überblick

• 30,5-Zoll-Wide-Gamut-LCD mit 4096 x 2160 Bildpunkten (DCI-4K)

• Großer Farbumfang mit 99 % DCI-P3 und 97 % Adobe-RGB-Farbraumabdeckung

• 500 cd/m² Maximalhelligkeit, Kontrast 1800:1 dank True Black-Technologie 10-Bit-Darstellung

• 24-Bit-3D-Look-Up-Table und integrierter Sensor zur vollautomatischen Selbstkalibrierung

• Digital Uniformity Equalizer für perfekte Leuchtdichteverteilung und Farbreinheit

•HDR-Targets für HDR-HLG- und HDR-PQ-EOTF

• USB-C-Eingang (DisplayPort-Signal und bis zu 94 Watt Power Delivery)

• HDMI-Eingang (inkl. FRL), unterstützt 12 Bit 4:4:4 in DCI-4K, DisplayPort bis 10 Bit 4:4:4

• RJ-45 LAN-Anschluss, USB-Hub mit vier USB-Downstream-Anschlüssen, davon zwei 5Gbps (USB 3) und zwei USB 2

• Lichtschutzhaube im Lieferumfang

• 5 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice für höchste Investitionssicherheit

Verfügbarkeit

Der Monitor ist voraussichtlich ab November 2025 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 5.288 Euro inkl. MwSt. im Handel verfügbar sein.