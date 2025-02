Eizo ColorEdge CG2400S

Eizo stellt neuen 24″-High-End­ Grafik-Monitor vor, mit großem Farbraum und hohem Kontrast­verhältnis von 1800:1.

Mit seinem großen Farbraum, dem hohen Kontrast­verhältnis von 1800:1, USB-C-Konnektivität und vorinstallierten HDR-Presets erweist sich der 24,1-Zoll-Monitor als ideales Werkzeug für kreative Anwendungen aller Art.

Erstmals in der ColorEdge-Serie besteht das Gehäuse des Eizo CG2400S aus recyceltem Kunststoff, um den Ressourcenverbrauch und Umweltbelastungen zu reduzieren.

Hohe Kontraste

Der CG2400S erfüllt die vielfältigen Anforderungen von kreativen Profis in den Bereichen Fotografie, Videoschnitt, Design und Druck. Mit einem maximalen Kontrastverhältnis von 1800:1, dem höchsten der ColorEdge-CG-Serie, erzeugt der Monitor besonders tiefe Schwarztöne. Dadurch lassen sich Tiefen detailreich und naturgetreu wiedergeben. Darüber hinaus ist er mit einem zusätzlichen True Black Filter ausgestattet, der Farbverzerrungen durch optische Verschiebungen ausgleicht. So behalten Farbtöne auch bei Schrägansicht ihre Tiefe.

Perfekte Farben und maximale Präzision

Das Wide-Gamut-lPS-Panel des CG2400S mit 10-Bit-Farbtiefe und 16-Bit-3D-Look-Up-Table (LUT) bietet Präzision, weiche Farbübergänge und Nuancen. Der Adobe RGB Farbraum wird zu 99 % und der DCI-P3 Farbraum zu 98 % abgedeckt.

Die Eizo-exklusive Homogenitätskorrektur Digital Uniformity Equalizer sichert eine präzise und homogene Helligkeits- und Farbdarstellung über die gesamte Bildfläche.

Der CG2400S ist mit der integrierten Sensortechnologie von Eizo und der firmeneigenen Farbmanagement-Software ColorNavigator 7 ausgestattet, die es dem Benutzer ermöglicht, den Monitor zu bestimmten Zeiten automatisch zu kalibrieren.

HDR-Postproduktion

Der Monitor wird mit Presets für HLG- und die PQ-Gammakurven für die Anzeige und Bearbeitung von HDR-Videoinhalten ausgeliefert. So fügt sich das neue Modell in einen HDR-Produktions-Workflow ein, an dessen Ende ein HDR-Referenzmonitor wie der neue ColorEdge Prominence CG1 steht.

Universelle Konnektivität

Mit nur einem einzigen Kabel wird via USB-C sowohl das Bildsignal übertragen als auch der USB-Hub des Monitors gespeist. Zusätzlich kann darüber ein mobiles Gerät mit bis zu 70 Watt Ladestrom versorgt werden. In Kombination mit dem integrierten USB-Hub wird der CG2400S mit einem Handgriff zum zentralen Dock des kreativen Workflows. Natürlich sind auch ein HDMI- und ein DisplayPort-Anschluss an Bord.

Die Umwelt im Blick

Im Rahmen der unternehmensweiten Nachhaltigkeitsbemühungen ist der CG2400S der erste Monitor der ColorEdge-Serie, dessen Gehäuse aus recyceltem Kunststoff besteht. Das Monitorgehäuse besteht zu über 85 % aus recyceltem Kunststoff. Für die Verpackung des Monitors verabschiedet sich Eizo von Plastik und Polystyrol. Stattdessen ist der Monitor sicher mit geformtem Zellstoff verpackt, der aus recyceltem Karton und Zeitungspapier hergestellt wird.

Der Monitor wird voraussichtlich im Juni 2025 im Handel sein.

Features in Kürze