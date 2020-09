Am Horizont: Sony FX6

Sony kündigt die neue Cinema Line an – eine FX6 soll bis Ende 2020 Teil der Familie werden.

Sony gab die Einführung der Cinema Line bekannt, einer neuen Reihe von Kameraprodukten. In die Cinema Line werden laut Hersteller eine Reihe bestehender Produkte aus dem Sortiment von Sony aufgenommen, darunter die Venice und die FX9.

Sony werde zudem die Entwicklung mit dem neuen Modell FX6 weiter vorantreiben. Die Kamera sollw bis Ende 2020 auf den Markt kommen. Die FX6 richtet sich an ein breites Spektrum von Filmschaffenden und Content Creatorn, betont Sony.

Alle Kameras der Cinema Line würden im Einklang mit dem Feedback von Anwendern weiterentwickelt, sagt Sony. So werde das Upgrade Version 3 für die FX9, das 2021 verfügbar wird, eine Reihe neuer Funktionalitäten bringen, zu denen Fernzugriff auf die Kamera per S700PTP1, ein Center-Scan-Modus für Super-16-Millimeter-Objektive sowie die Unterstützung von B4-Objektiven via Adapter zählen. Parallel dazu werde die Kamera Venice ab November 2020 in der Version V6.0 zusätzliche Funktionen erhalten, die ihre Handhabung in Broadcast- und Live-Umgebungen verbessern.

Claus Pfeifer, Head of Connected Content Acquisition, Media Solutions, Sony Professional Europe, sagt. »In der Cinema Line führen wir die umfangreichen Erfahrungen zusammen, die wir sowohl in der Filmindustrie als auch im Digital-Imaging-Prosumer-Markt gewonnen haben, um neue kreative Tools zu entwickeln. Diese Produktlinie wird Filmschaffende und Content Creator befähigen, ihre kreativen Grenzen noch weiter zu stecken und in jedem Bild Emotionen einzufangen.«