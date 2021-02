NewTek Spark Plus IO-Konverter: 12G-SDI per Ethernet

Der NewTek Spark Plus IO 12G-SDI kodiert und dekodiert 12G-SDI-Quellen zu und von NDI mit bis zu 2160p UHD – ohne komplexe Einrichtung.

NewTek Spark Plus IO 12G-SDI ist eine schnelle und einfache Lösung, um 12G-SDI UHD-Video für einen IP-basierten Medienproduktionsworkflow zu konvertieren. Der Konverter lässt sich einfach an 12G-SDI-Kameras oder -Geräte anschließen, wandelt das Videosignal in NDI um und gibt es an jedes kompatible System, Gerät oder jede Anwendung überall im Netzwerk weiter, einschließlich UHD-Bildschirme, Monitore, Projektoren oder Videowände. Der Konverter kann auch jedes ältere 12G-SDI-fähige Ausgabegerät wie einen Bildschirm oder Monitor in ein NDI-Signal im Netzwerk umwandeln, indem er die Dekodierfunktion nutzt. Die Einrichtung erfordert nur ein Ethernet-Kabel. Eine webbasierte Schnittstelle ermöglicht eine einfache Konfiguration und Überwachung über einen Desktop- oder mobilen Browser sowie Tally-Unterstützung über NDI und die Möglichkeit der Montage auf Kameras.

Die Konverter der Spark-Familie sind mit Hunderten von Systemen, Geräten und Anwendungen kompatibel, die NDI-Technologie unterstützen. Sparks lassen sich perfekt mit dem TriCaster Mini 4K und dem TriCaster TC1 kombinieren und bieten so ein konfigurationsfreies NDI-Erlebnis und die Flexibilität, NDI auf Bildschirme zu routen.

»Mit Spark Plus IO 12G-SDI sind wir in der Lage, das gesamte Spektrum der Videoproduktionsanforderungen mit den bahnbrechenden Vorteilen von NDI zu unterstützen, um Produzenten Zeit und Geld zu sparen und gleichzeitig neue kreative Möglichkeiten zu eröffnen«, resümiert Barbara Spicek, Präsidentin von NewTek (Teil der Vizrt Group).

NewTek Spark Plus IO 12G-SDI-Konverter sind ab sofort erhältlich und kosten 1.095 US-Dollar (USMSRP).