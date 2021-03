Matrox: KVM-over-IP-Betrieb für Newtek Live-Produktionsworkflows

Extio 3 IP-KVM-Extender sind jetzt mit den NewTek 3Play 3P1- und TriCaster TC1-Produktionssystemen kompatibel und ermöglichen eine nahtlose 4K- und Multi-Display-Erweiterung und Switching-Unterstützung über IP.

Matrox Extio 3 IP-KVMs und Newtek 3Play 3P1- und TriCaster TC1-Produktionssysteme bieten Broadcastern IP-Workflows für Sport, Programme, Live-Events und mehr.

Der Matrox Extio 3 IP KVM-Extender ist jetzt mit der IP-Replaylösung 3Play 3P1 und dem Live-Multikamera-Produktionssystem TriCaster TC1 von Newtek kompatibel. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Broadcastern, hochleistungsfähige KVM-over-IP-Infrastrukturen zu schaffen, die es den Anwendern ermöglichen, sich mit den Systemen von Newtek zu verbinden und diese zu steuern sowie Live-Event-Produktionen von einer Remote 4K- oder Multidisplay-Station über LAN oder privates WAN zu ermöglichen.

Newtek 3Play 3P1 und TriCaster TC1: Komplette Produktionssysteme

Newtek 3Play 3P1 eignet sich insbesondere für die Produktion von Livesport und beherrscht Replays, Zeitlupen, Training und Analysen mit vielen Echtzeit-Funktionen, die in einem einzigen Komplettsystem integriert sind und auch native IP-Workflow-Integration bieten.

Newtek TriCaster TC1 wiederum ist ein vollwertiges Produktionssystem, das für Produzenten, Publisher und Content Creator entwickelt wurde und mit Hunderten von fortschrittlichen Live-Produktionsfunktionen ausgestattet ist, darunter native IP-Verarbeitung, etwa Switching, Streaming und Aufzeichnung in HD, 3G und 4K Ultra HD und mehr. In beiden Newtek-basierten Workflows ermöglichen die Extio 3 IP KVM-Extender eine nahtlose Verbindung zu allen Newtek Server-Raum-zentrierten Systemen über LAN oder privates WAN, um effizient High-End-Replays-, Programm- und Live-Event-Produktionen zu erstellen und zu liefern.

IP KVM-Erweiterung und Switching

Die Matrox Extio 3 IP-KVM-Extender liefern 4Kp60 4:4:4 mit sehr geringer Bitrate und ermöglichen Dual 4Kp30 4:4:4 oder Quad 1080p60 4:4:4 Video-Extension und Switching über ein Standard-Gigabit-Ethernet-Netzwerk. Die KVM-over-IP-Technologie ermöglicht den Benutzern den Zugriff, die gemeinsame Nutzung und die Verwaltung eines oder mehrerer zentraler Server und/oder Workstations.

Diese können sich in einem anderen Raum, Gebäude, auf dem Campus oder auch in einer anderen Stadt befinden, und sie lassen sich von einem 4K-/Multi-Display-Arbeitsplatz aus steuern, was sehr effizient ist. Extio 3 bietet außerdem erweiterte Sicherheitsfunktionen, die eine sichere Übertragung aller Audio-, Video- und USB-Signale über das Netzwerk gewährleisten sollen.

»Da Broadcaster immer mehr Newtek-Live-Produktionssysteme integrieren, bietet Matrox Extio 3 diesen Umgebungen einen effizienten Ansatz für KVM-over-IP-Infrastrukturen, der die Zentralisierung von Hardware-Assets erleichtert und gleichzeitig einen kompromisslosen Zugriff auf Remote-Geräte ermöglicht«, so Francesco Scartozzi, VP of Sales and Business Development, Broadcast and Media Group bei Matrox Video. »Ein optimiertes KVM-Netzwerk bedeutet, dass Operator die volle Leistungsfähigkeit der Produktionssysteme von Newtek in Echtzeit und über hochauflösende 4K- und Multi-HD-Operatorplätze hinweg nutzen und steuern können.«