MicroStation BT: Link zwischen Bluetooth und »richtigen« Boxen

Mit der MicroStation BT bietet PreSonus einen intelligenten Link zwischen mobilen Audioquellen und »richtigen« Boxen an.

MicroStation BT von PreSonus ist ein kleiner Controller mit Bluetooth-5.0-Schnittstelle, der als Link zu verkabelten Stereo-Monitorboxen genutzt werden kann. Das kleine Pult kann Audiosignale drahtlos von einem Handy, Tablet oder einer anderen Bluetooth-Quelle empfangen und leitet sie an Aktivlautsprecher weiter. Die MicroStation BT kann aber auch mit einem aktiven Subwoofer verkabelt werden, um eine 2.1-Hörumgebung zu schaffen. Direkt am Pult kann man mit einem großen Drehrad die Lautstärke regeln.

Mit nur einem Tastendruck auf »Pair« kann man bluetooth-fähige Devices an das kleine Gerät ankoppeln. Alternativ kann auch ein Stereominiklinken-Eingang eine Audioquelle an den Controller anschließen, wenn man kein Bluetooth verwenden will. Die Bluetooth-Ein-/Ausschalt-Taste schaltet dann zwischen Bluetooth und der per Kabel angeschlossenen analogen Quelle um.

Symmetrische 6,3-mm-Klinkenbuchsen leiten die Audiosignale an professionelle Audio-Hardware weiter, wie etwa an Audio-Interfaces, »richtige« Monitorlautsprecher und den Subwoofer. Für Aktiv-Subwoofer gibt es alternativ auch noch einen Cinch-Ausgang. Eine Stereo-Miniklinkenbuchse steht als Kopfhörer/Aux-Ausgang oder für das das Ausspielen von Stereo-Audio für Streaming- oder Aufzeichnungs-Equipment zur Verfügung.

Installation und Bedienung des Geräts sind schnell, einfach und intuitiv, erläutert der Hersteller. Mit dem großen, ergonomischen Lautstärkeregler kann man gleichzeitig den Gesamtpegel der Lautsprecher und des Subwoofers regeln. Eine Sub-Bypass-Taste schaltet den Subwoofer stumm, so dass man auch schnell zwischen 2.1-Konfiguration und Full-Range-Lautsprechern umschalten kann. Eine Mute-Taste mit LED-Statusanzeige ermöglicht es, Lautsprecher oder Kopfhörer stummzuschalten, ohne die im Hintergrund weiterlaufende Musik zu unterbrechen.

Die PreSonus MicroStation BT ist ab sofort bei PreSonus-Händlern verfügbar, der Straßenpreis liegt derzeit bei 129 Euro.

