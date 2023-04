Motivsucher von Optica Magnus

Ein flexibler, optischer Motivsucher passend für (fast) alle Cine-Formate bis zu einer Bilddiagonale von 46,31 mm.

Der »Full Frame Finder« von Optica Magnus ist ein optischer Motivsucher, der mit Vollformat-Objektiven verwendet werden kann. Er ist mit allen Formaten kompatibel, bis zu einer Bilddiagonale von 46,31 mm — das schließt etwa S35, Vollformat, Vistavision und Large Format ein. Dieser Director’s Viewfinder kann also etwa mit Objektiven verwendet werden, die man auch mit LF-Kameras von Arri, VV-Kameras von Red und der Venice von Sony nutzen kann.

Der Motivsucher kostet laut Hersteller rund 9.240 Euro (Netto-Listenpreis) zuzüglich Lieferkosten aus Los Angeles.

Der Viewfinder ist ergonomisch geformt, leicht und einfach zu bedienen, er verfügt über eine ultrahelle Mattscheibe, gut nutzbar auch an Sets mit geringer Beleuchtung, wie man sie wegen der heutigen, hochempfindlichen Kamerasensoren an den Kamerasets immer öfter findet, so Optica Magnus.

Für den Director’s Viewfinder gibt es leicht austauschbare, passende Module für einerseits sphärische und andererseits anamorphotische Objektive.

Im Auslieferungszustand ist der Vollformat-Sucher mit sphärischen Objektiven kompatibel. Zwei verschiedene anamorphotische Adapter mit einem Verzerrungsverhältnis von 1,8x bis 2,0x oder 1,5x bis 1,65x sind als Option erhältlich.

Diese Adapter können mit vier Schrauben leicht ausgetauscht werden. Die Adapter bieten laut Hersteller eine hervorragende, unverzerrte Bildqualität bei der Betrachtung der Szenerie durch anamorphotische Objektive.

Zudem verfügt der Sucher über leicht austauschbare, vom Benutzer definierbare Rahmenmarkierungen (Frame Lines), denn man kann die gewünschten Marker mit einem handelsüblichen Laserdrucker auf Acetat-Folie ausdrucken und in den Strahlengang einfügen.

Der Viewfinder wird mit einem Vollformat-Okular in einem Transportkoffer geliefert. Zusätzlich benötigen die Anwender einen oder beide der optional verfügbaren PL- und LPL-Mounts.

Ebenfalls optional ist für den Viewfinder auch ein S35-Okular erhältlich, das mit nur drei Schrauben leicht gegen das Vollformat-Okular ausgetauscht werden kann.

Der deutsche Vertrieb von Optica Magnus ist P+S Technik und der empfiehlt die Verwendung des P+S IMS Mount Systems, denn damit kann der Motivsucher mit bis zu 10 verschiedene Objektivanschlüssen verwendet werden.

Weil der Full Frame Finder ein rein optomechanisches Instrument ist, benötigt er keine Akkus oder Batterien.