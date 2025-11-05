Sonnet: Modulare Rackmount-Systeme xMac Mini (2024+)

Die neue Produktreihe verwandelt den Mac Mini in ein leistungsstarkes Rackmount-System mit PCIe-Erweiterung für professionelle Workflows.

Sonnet Technologies stellt seine xMac Mini (2024+) Rackmount-Systeme für Apple Mac-Mini-Computer und Echo PCIe-Kartenerweiterungssysteme für Thunderbolt vor. Die neuen Systeme wurden speziell für professionelle Workflows entwickelt.

Sie passen in standardmäßige 19-Zoll-Geräteracks und bestehen aus einem 2HE-Rackmount-Gehäuse, einem Mounting-Modul für einen oder zwei Mac-Mini-Computer sowie einem optionalen Echo-PCIe-Karten-Erweiterungsmodul. Letzteres verbindet zwei oder drei PCIe-Karten mit voller Höhe und Tiefe über ein oder zwei Thunderbolt-Kabel.

Was die Systeme leisten:

System Wichtigste Merkmale Am besten geeignet für xMac Mini (2024+) Modul

· 2HE-Modul mit halber Breite · Für die Montage von zwei Mac-Mini-Computern · Einfacher Zugriff auf alle Anschlüsse · Praktische Netzschalter an der Vorderseite Aufrüstung bestehender kompatibler Sonnet-Systeme xMac Mini (2024+) Basissystem · 2HE-Rackmount-Gehäuse · xMac Mini (2024+) Modul mit halber Breite · Hinzufügen eines PCIe- oder Mac Mini-Erweiterungsmoduls mit halber Breite nach Wahl des Benutzers Basis für die Rackmontage von Mac-Mini-Computern mit Erweiterungsoptionen xMac Mini (2024+)/

Echo II DV · 2HE-Rackmount-Gehäuse · Halbbreites xMac Mini (2024+) Modul · Echo II DV-Modul mit halber Breite · Zwei FHFD-PCIe-Steckplätze – Zwei Thunderbolt-Anschlüsse

– Extrem leiser Noctua-Lüfter Karten mit hoher Bandbreite, die dedizierte Thunderbolt-Verbindungen zu jeder Karte nutzen – von zwei Mac- Mini-Computern oder von zwei Thunderbolt-Anschlüssen eines Mac Mini xMac Mini (2024+)/

Echo III · 2HE-Rackmount-Gehäuse · Halbbreites xMac Mini (2024+) Modul · Echo III-Modul mit halber Breite · Drei FHFD-PCIe-Steckplätze

– Einzelner Thunderbolt-Anschluss zum Computer

– Extrem leiser Noctua-Lüfter Anschluss von drei Avid Pro Tools | HDX-Karten für die Verwendung mit Pro Tools an einen Mac Mini

Die Vorteile der Lösung

Der neueste Mac Mini mit M4- und M4 Pro-Prozessoren ist preisgünstig und bietet eine außergewöhnliche Leistung im kompakten Format. Audio-, Video- und Broadcastprofis benötigen jedoch oft mehr: eine sichere Rackmontage, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten sowie PCIe-Erweiterungen für High-End-Schnittstellen, DSP und spezielle Workflow-Karten.

Die xMac Mini (2024+) Serie ermöglicht die Montage eines oder zwei Mac-Mini-Computer in einem platzsparenden 2HE-Stahlgehäuse. Sie erweitert professionelle Workflows durch eine robuste PCIe-Kartenintegration über Thunderbolt und überzeugt durch leisen Betrieb, zuverlässige Kühlung sowie modulare Upgrade-Flexibilität.

UVP und Verfügbarkeit

Die xMac Mini (2024+) Systeme sind ab sofort bei Sonnet und in Kürze auch im Fachhandel zu den folgenden empfohlenen Verkaufspreisen jeweils inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich: