Sonnet: Modulare Rackmount-Systeme xMac Mini (2024+)
Die neue Produktreihe verwandelt den Mac Mini in ein leistungsstarkes Rackmount-System mit PCIe-Erweiterung für professionelle Workflows.
Sonnet Technologies stellt seine xMac Mini (2024+) Rackmount-Systeme für Apple Mac-Mini-Computer und Echo PCIe-Kartenerweiterungssysteme für Thunderbolt vor. Die neuen Systeme wurden speziell für professionelle Workflows entwickelt.
Sie passen in standardmäßige 19-Zoll-Geräteracks und bestehen aus einem 2HE-Rackmount-Gehäuse, einem Mounting-Modul für einen oder zwei Mac-Mini-Computer sowie einem optionalen Echo-PCIe-Karten-Erweiterungsmodul. Letzteres verbindet zwei oder drei PCIe-Karten mit voller Höhe und Tiefe über ein oder zwei Thunderbolt-Kabel.
Was die Systeme leisten:
Die Vorteile der Lösung
Der neueste Mac Mini mit M4- und M4 Pro-Prozessoren ist preisgünstig und bietet eine außergewöhnliche Leistung im kompakten Format. Audio-, Video- und Broadcastprofis benötigen jedoch oft mehr: eine sichere Rackmontage, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten sowie PCIe-Erweiterungen für High-End-Schnittstellen, DSP und spezielle Workflow-Karten.
Die xMac Mini (2024+) Serie ermöglicht die Montage eines oder zwei Mac-Mini-Computer in einem platzsparenden 2HE-Stahlgehäuse. Sie erweitert professionelle Workflows durch eine robuste PCIe-Kartenintegration über Thunderbolt und überzeugt durch leisen Betrieb, zuverlässige Kühlung sowie modulare Upgrade-Flexibilität.
UVP und Verfügbarkeit
Die xMac Mini (2024+) Systeme sind ab sofort bei Sonnet und in Kürze auch im Fachhandel zu den folgenden empfohlenen Verkaufspreisen jeweils inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich:
- xMac Mini (2024+) Modul für zwei Mac Minis – 663 Euro
- xMac Mini (2024+) Rackmount-System ohne Echo-Modul – 967 Euro
- xMac Mini (2024+) / Echo II DV 2U-Rackmount-System mit Echo II DV-Modul – 2.485 Euro
- xMac Mini (2024+) / Echo III 2U-Rackmount-System mit Echo III-Modul – 2.485 Euro