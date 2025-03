FX6-Montageplatte für Snap-Akkus

Passend zu dem magnetisch stapelbaren Akku Powerbase Edge Snap hat Core SWX eine Montageplatte für die Sony FX6 entwickelt.

In Verbindung mit den Powerbase Edge Snap Akkus sorgt die Montageplatte für eine flexible und effiziente Stromversorgung der Kamera und des Zubehörs. Man befestigt sie einfach über Verriegelungsschienen auf der Rückseite der Kamera. Der Akku selbst hält dabei magnetisch stabil an der Montageplatte, die schwenkbar ist. Dadurch kommen Kameraleute noch gut an den BPU-Akku in der Kamera heran.

Montage und Stromübertragung

Zunächst setzt man den Akku auf die magnetische Halterung der Adapterplatte. Per Adapterkabel wird der Akku mit der Kamera verbunden. Dafür stehen Adapterkabel in zwei verschiedenen Längen zur Verfügung (8″ und 24″ für je 39 Euro netto). Wenn mehrere der stapelbaren Akkus genutzt werden, reicht es aus, wenn nur ein Akku mit der Kamera verbunden ist.

Vorteile der Lösung

Deutlich flexiblere Möglichkeiten zur Stromversorgung von Zubehör (für mehr Leistung kann man mehrere Snap-Akkus nutzen, dafür steht eine große Auswahl an Adapterkabeln zur Verfügung (XLR, Lemo-kompatibel, D-Tap etc.)

Der BPU-Akku kann parallel betrieben werden

Hot-Swap ist möglich

Der Powerbase Edge Snap lässt sich dank magnetischer Halterung blitzschnell wechseln

Die Montageplatte ist ab Anfang April verfügbar, der UVP wird 109 Euro betragen.

Distributor für Core SWX ist Vision2See.