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Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1

Mit der Lito-Serie gibt es einen neuen Namen im Drohnenprogramm. Die DJI Lito-Drohnen wiegen unter 250 g und erinnern an die Mini-Serie. Womit wir da in Zukunft in die Luft gehen können, zeigt dieser Test.


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DJI Lito X1 und Lito 1.

Es gibt direkt zwei Modelle in der Lito-Serie. Die »kleinere« Lito 1 sowie die professionellere Version Lito X1. Wir haben beide zum Testen bekommen. Die Lito 1 lag in der kleinsten Verpackung, die ich jemals bei Drohnen gesehen habe.

Überschaubar dann auch der Inhalt: DJI Lito 1 Drohne sowie DJI RC-N3 Fernsteuerung, bei der man das Handy als Monitor nutzt. Neben Zubehör wie Propeller, Kabel usw. war es das – mehr ist zum Fliegen aber auch nicht nötig. Dieses Set ist für 339 Euro zu haben.

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DJI Lito 1

In der Fly More Combo sind dann insgesamt drei Batterien, Ladegerät und eine Umhängetasche sowie die N3-Fernsteuerung. Die Combo kostet 479 Euro.

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Die Lito X1.

Die Lito X1, welche sich u.a. durch einen größeren Sensor und ein anderes Objektiv sowie LIDAR von der Lito 1 unterscheidet, kam direkt in der Fly More Combo. Zum »normalen Set« gehören die Lito X1 mit einem Akku sowie die N3-Fernsteuerung. Diese Grundausstattung gibt es für 419 Euro.

Jetzt wird es interessant, denn als Combo gibt es die X1 in drei Varianten, jeweils mit drei Akkus und Tasche:
Lito X 1 Fly More Combo RC-N3 für 579 Euro;
Lito X 1 Fly More Combo RC 2 inkl. der Fernsteuerung mit Display für 679 Euro;
Lito X 1 Fly More Combo Plus RC 2 für 759 Euro – diese enthält statt der »normalen« Akkus die Plus-Varianten, die mehr Leistung bieten und mit bis zu 52 Minuten Flugzeit rund 40 % mehr erreichen als die Standardakkus.

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Lito X1 mit Fernsteuerung und Plus-Akkus.

Und hier muss man aufpassen: Der Plus Akku wiegt etwa 120 g, während der kleine nur ca. 75g wiegt. Das bedeutet, ähnlich wie bei der Mini 5 Pro, ein Überspringen der 250g-Grenze. Es ist also abzuwägen, ob man für seine Zwecke lieber mehr Flugzeit will oder eher in städtischen Gefilden unterwegs ist. Die Plus-Akkus lassen sich natürlich auch an der baugleichen Lito 1 nutzen. Durch die C0-Klassifizierung ist gerade für Einsteiger ein relativ entspanntes Fliegen möglich.

Seite 1: Varianten
Seite 2: Daten
Seite 3: Praxis und Fazit

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Autor: Sas Kaykha

Bildrechte: Sas Kaykha

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