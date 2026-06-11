Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1

Es gibt direkt zwei Modelle in der Lito-Serie. Die »kleinere« Lito 1 sowie die professionellere Version Lito X1. Wir haben beide zum Testen bekommen. Die Lito 1 lag in der kleinsten Verpackung, die ich jemals bei Drohnen gesehen habe.

Überschaubar dann auch der Inhalt: DJI Lito 1 Drohne sowie DJI RC-N3 Fernsteuerung, bei der man das Handy als Monitor nutzt. Neben Zubehör wie Propeller, Kabel usw. war es das – mehr ist zum Fliegen aber auch nicht nötig. Dieses Set ist für 339 Euro zu haben.

In der Fly More Combo sind dann insgesamt drei Batterien, Ladegerät und eine Umhängetasche sowie die N3-Fernsteuerung. Die Combo kostet 479 Euro.

Die Lito X1, welche sich u.a. durch einen größeren Sensor und ein anderes Objektiv sowie LIDAR von der Lito 1 unterscheidet, kam direkt in der Fly More Combo. Zum »normalen Set« gehören die Lito X1 mit einem Akku sowie die N3-Fernsteuerung. Diese Grundausstattung gibt es für 419 Euro.

Jetzt wird es interessant, denn als Combo gibt es die X1 in drei Varianten, jeweils mit drei Akkus und Tasche:

Lito X 1 Fly More Combo RC-N3 für 579 Euro;

Lito X 1 Fly More Combo RC 2 inkl. der Fernsteuerung mit Display für 679 Euro;

Lito X 1 Fly More Combo Plus RC 2 für 759 Euro – diese enthält statt der »normalen« Akkus die Plus-Varianten, die mehr Leistung bieten und mit bis zu 52 Minuten Flugzeit rund 40 % mehr erreichen als die Standardakkus.

Und hier muss man aufpassen: Der Plus Akku wiegt etwa 120 g, während der kleine nur ca. 75g wiegt. Das bedeutet, ähnlich wie bei der Mini 5 Pro, ein Überspringen der 250g-Grenze. Es ist also abzuwägen, ob man für seine Zwecke lieber mehr Flugzeit will oder eher in städtischen Gefilden unterwegs ist. Die Plus-Akkus lassen sich natürlich auch an der baugleichen Lito 1 nutzen. Durch die C0-Klassifizierung ist gerade für Einsteiger ein relativ entspanntes Fliegen möglich.

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