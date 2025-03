EVS führt Zoom für LSM-Via ein

Mit der neuen intuitiven Funktion können Operators mit einfachen Touch-Gesten in Live-Wiedergaben hineinzoomen.

EVS stellt Zoom vor, eine neue Funktion, die die Möglichkeiten von LSM-Via erweitert. Zoom soll auf der NAB Show 2025 in Las Vegas vorgestellt werden.

Die Funktion wird direkt von LSM-Via aus gesteuert. Replay-Operators können mit einfachen Touch-Gesten auf einer Touchscreen-Oberfläche in einen Kamera-Feed hineinzoomen und so mühelos und präzise jedes entscheidende Detail einer Aktion erfassen.

Die Operators haben außerdem die Möglichkeit, voreingestellte Bereiche von Interesse zu definieren, sodass wichtige Bereiche des Geschehens mit nur einem einzigen Tastendruck sofort vergrößert werden können. Darüber hinaus können innerhalb einer Zoomsequenz Keyframes hinzugefügt werden, die den Fokus auf sich verändernde Bereiche lenken und sicherstellen, dass kritische Momente im Blick bleiben.

Zoom wurde für den Echtzeitbetrieb entwickelt und sorgt für eine hohe Bildqualität, indem es einen 4K-Eingang auf einen 1080p-Ausgang zuschneidet und sich nahtlos in jede Wiedergabesequenz integrieren lässt. Es ist vollständig kompatibel mit UHD-Kameras, einschließlich Super-Motion-Kameras mit bis zu 4 Phasen. Es unterstützt außerdem sowohl SDI- als auch ST-2110-Videostandards und ist somit an verschiedene Produktionsumgebungen anpassbar. Clips können mit Keyframes als Metadaten gespeichert werden oder einfach in externe Systeme exportiert werden.

»Nach einer Reihe erfolgreicher Tests mit Kunden bei echten Live-Produktionen freuen wir uns, die neue Zoom-Funktion auf der NAB Show vorzustellen«, sagte Ignacio Revuelto, Product Marketing Manager LiveCeption bei EVS. »Die Operators haben ihre Begeisterung zum Ausdruck gebracht und betont, wie fehlerfrei sie funktioniert, wie unglaublich einfach sie zu bedienen ist und wie beeindruckt sie von der Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit der Touch-Steuerung sind. Mit Zoom haben wir eine Funktion entwickelt, die Live-Wiederholungen wirklich auf die nächste Stufe hebt.«

Die Zoom-Inhalte können bei Bedarf mit XtraMotion qualitativ noch weiter verbessert werden.