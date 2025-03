NAB-Preview: Lawo Power Core und Workspaces

Lawo stellte in einem Online-Event microservicesbasierte NAB-Neuheiten des Unternehmens vor.

Lawo gab in dem Online-Event einen Vorgeschmack auf die NAB-Neuheiten des Unternehmens. Dabei gießt der Hersteller vereinfach gesprochen Produkte, die bislang als Hardware verfügbar waren, in microservicebasierte Software-Produkte. Das hat viele Vorteile, macht Strukturen flexibler und schneller und sorgt für neue Möglichkeiten bei der Installation.

Home Power Core

Die Home Power Core App ist eine Erweiterung des Lawo Home Ökosystems, mit der nun auch Radiosender effiziente, dynamische Produktionseinrichtungen mit maximaler Infrastrukturauslastung aufbauen können.

Home Power Core basiert auf Microservices und bietet den gleichen Funktionsumfang wie Lawo Power Core Hardware (CPU-basierten Standardserver). Für jede Aufgabe können Benutzer zwischen einer kompakten, einer großen und einer XL-Instanz der App wählen, um die verfügbaren CPU-Kerne sinnvoll zu nutzen. Home Power Core spricht auch NDI, SRT und Dante.

Die Home Power Core-App nutzt die Flexibilität der Home Apps-Plattform von Lawo, um sofortige Verarbeitung, Mixing, Routing und Monitoring für Radio- und TV-Workflows bereitzustellen, bei denen physische Power Core-Einheiten nicht verfügbar, bereits in Gebrauch oder unpraktisch sind. Für jede Anwendung können Benutzer zwischen einer kompakten, einer großen und einer XL-Instanz der App wählen, um die verfügbaren CPU-Kerne sinnvoll zu nutzen.

Zusätzlich zur Unterstützung der Transportformate SMPTE ST2110, RAVENNA, AES67, Dante, NDI und SRT bietet Home Power Core DSP-Algorithmen, die von Lawos mc²-Mischplattform abgeleitet sind und für eine makellose Audioqualität sorgen. Die nativen NDI- und Dante-AV-Routing-, Kodierungs- und Transkodierungsfunktionen optimieren die Arbeitsabläufe im Bereich des visuellen Radios.

Die Home Power Core-App enthält eine Reihe von vorkonfigurierten Konfigurationen für viele gängige On-Air-Anwendungen, aber die Anwender können auch hochgradig angepasste Konfigurationen mit der leistungsstarken integrierten Workflow- und Logik-Engine erstellen.

Home Power Core interagiert mit allen I/O-Quellen und -Zielen, die mit dem IP-Netzwerk verbunden sind, wie z. B. physische Power Core-Geräte, A-line-Stageboxen, Edge-Audiostreams, Lawo Virtual Soundcards und andere Ravenna-, ST2110-, AES67- oder Dante-konforme Audiogeräte. Es kann über die modulare Diamond-Konsole, die kompaktere und vielseitigere Crystal-Konsole, Lawos virtuelle On-Air-Schnittstelle – Crystal Clear – und Lawos konfigurierbare Software-Benutzeroberfläche – VisTool – gesteuert werden, die eine physische Benutzerschnittstelle ergänzt oder ersetzt.

Wie alle Home-Apps unterstützt Home Power Core sowohl Lawo Flex Subscription-Guthaben für maximale Ad-hoc-Verarbeitungsflexibilität als auch unbefristete Lizenzen für diejenigen, die die App lieber besitzen möchten.

Lawo Workspaces

Lawo Workspaces sind ein neuartiger, mobiler Ansatz für die Arbeit mit den plattformunabhängigen Home Apps von Lawo. Es handelt sich um remote zugängliche Benutzeroberflächen, die um modulare, auf Microdiensten basierende Home Apps herum aufgebaut sind und unterwegs missionsspezifische Produktionsfunktionen bereitstellen.

Mit ihrer HTML5-nativen Benutzeroberfläche lassen sich Home Apps mit Lawo Workspaces von jedem Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone oder AR-Headset aus bedienen und bieten Audio-, Video- und Steuerungsmöglichkeiten mit geringer Latenz in jedem modernen Webbrowser.

Darüber hinaus können Nutzer eine Workspace-fähige Home App mit einer anderen verknüpfen, um beispielsweise Audio- und Videoinhalte gemeinsam zu nutzen, oder ein virtuelles VSM-Webpanel für schnelle Konfigurationsänderungen hinter den Kulissen hinzufügen.

Die folgenden Home Apps mit integrierten Workspace-Benutzeroberflächen wurden gerade angekündigt:

Home Commentary – Der wohl flexibelste Ansatz für Off-Tube- und On-Site-Kommentarszenarien. Kommentatoren können bis zu zwei Videostreams verfolgen, ihr Audio und Video für die Produktion oder zwecks Monitoring übertragen und über die integrierte Talkback-Funktion mit der Produktionsleitung kommunizieren. In seiner kompaktesten Variante benötigt die App lediglich einen mobilen Rechner, ein Mikrofon und einen Kopfhörer, um ein voll funktionsfähiges Kommentatorsystem bereitzustellen. Der Koordinations-Mix und das Talkback des Kommentators werden ortsunabhängig im Home-Apps-Backend verarbeitet, können aber direkt von der Workspace-Oberfläche aus gesteuert werden. Eine integrierte Audio-Engine ermöglicht latenzarmes Mischen und Monitoring direkt in der Home Commentary App. Techniker können von extern auf denselben browserbasierten Arbeitsbereich zugreifen und so im Handumdrehen Support leisten.

Home Video Monitor – Video- und Audioüberwachung mit niedriger Latenz an jedem Ort. Diese App, entwickelt für vielbeschäftigte Broadcast- und AV-Profis, ist für Laptops, mobile Geräte und AR-Headsets konzipiert und bietet eine einfache Lösung für mobiles Video- und Audiomonitoring. Der Home Video Monitor kann bis zu neun gleichzeitige Videostreams anzeigen, mit und ohne Audiopegelanzeige.

Home mc² Crystal Controller – Das fehlende Bindeglied für Mischszenarien, in denen kompakte Crystal Bedienpanels die mc² Audiomischpulte ergänzen. Mit dieser App können auf einem Tablet oder Laptop hinter einem Crystal Bedienpanel oder auf dem optionalen Virtual Extension-Display hochauflösende Audiopegelanzeigen und ein Video-Feed angezeigt werden. Zudem erweitert der Home mc² Crystal Controller die Funktionalität des Crystal Bedienpanels um zusätzliche Touch-Bedienelemente auf dem Bildschirm.

Home Intelligent Multiviewer

Mit Lawos Home Apps Processing Plattform können Rundfunkanstalten effiziente, dynamische Produktionseinrichtungen für maximale Infrastrukturauslastung realisieren. In Verbindung mit Lawos Edge SDI-to-IP-Gateway und Edge-Processing-Lösung minimiert der neue Home Intelligent Multiviewer die Bandbreiten- und CPU-Auslastung, indem er auf intelligente Weise die optimalen verkleinerten Video-Proxys für seine Mosaik-Layouts auswählt.

Der Home Intelligent Multiviewer – basierend auf Lawos serverbasierter Processing-Plattform für die On-Prem- und Cloud-Produktion – ist eine äußerst vielseitige und effiziente Monitoring-Lösung für UHD-, 3G-, HD- und SD-Video- sowie Audioquellen. Pixelgenaue Mosaike und extrem niedrige Latenz machen ihn zur idealen Lösung für globale Events und jeden anderen agilen Broadcast- und AV-Einsatz.

Der Multiviewer eignet sich perfekt für ST2110-Broadcast-Umgebungen mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz, SRT-Stream-Workflows in der Cloud, NDI-Geräte und komprimierte Formate wie JPEG XS. Die Anzahl der PiPs kann leicht an die jeweilige Aufgabe angepasst werden. Der Wechsel von einem auf bis zu 32 Splits in einem realen Szenario (bis zu 64 sind möglich) geschieht einfach durch das Einstellen des entsprechenden Parameters in Home, das neben vielen anderen Dingen als GUI für alle Home-Apps dient. Multiviewer-Layouts – komplett mit anpassbaren Tallies, Alarm, Clocks, Pegelanzeigen, OSDs, UMDs und Metadaten – werden mit Lawos intuitiver TheWall-App erstellt. Alle Einstellungen können als Benutzer-Presets gespeichert und für ein einheitliches Erscheinungsbild auf andere Home Multiviewer-Instanzen übertragen werden. Das Wichtigste: Anwender müssen keine technischen Kenntnisse besitzen und auch keine Skripterfahrung haben, um einen Home Multiviewer einzurichten und zu konfigurieren. Die Home Management-Plattform macht dies einfach, unkompliziert und intuitiv.

Zukunft mit Apple Vision Pro

Henry Bourne zeigte zudem noch, wie es in Zukunft möglich sein könnte, mit Hilfe einer Apple Vision Pro Brille Crystal-Module zu bedienen. So werden ganz neue Szenarien möglich, bei denen die Software Aufgaben übernimmt, für die zuvor Hardware notwendig war.