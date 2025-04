NAB 2025: Aputure mit neuem Storm-Flaggschiff

Storm XT52 ist das neue Flaggschiff der Storm LED-Scheinwerfer und die hellste regelbare Punktquelle für Weißlicht. Aputure zeigt das neue Highlight am Stand N2969 und vom 6. bis zum 8. April in Aktion in den Vu Studios in Las Vegas.

Die Leuchte bietet bei 5.600 Kelvin und mit dem 35 grad-Reflektor 41.900 Lux in 5 Metern Abstand. Der neue LED-Scheinwerfer ist stärker als ein 6K HMI-Pendant. Die BLAIR-Engine (Blue/Lime/Amber(Indigo/Red) liefert weisses Licht, das zwischen 2.500 und 10.000 Grad CCT regelbar ist und über eine Steuerung der Grüntone verfügt. Dabei werden mehr als 70% des Rec2020-Farbraums abgedeckt. Auf Kundenwunsch ermöglichen Limited HSIC+ mit xy Mode die volle Ausnutzung der Leistungsfähigkeit des XT52.

Mit 27,7 kg Gewicht kann der Lampenkopf von einer Person angehoben werden und ist für Standard-Kurbelstative geeignet. Die 13 kg leichte Kontrollbox kann mit einer Klammer am Stativ befestigt werden. Die mitgelieferte 7,50 Meter lange Steuerleitung kann ohne Leistungsverlust auf 45 Meter verlängert werden, so dass die Leuchte auch abgesetzt von der Box z.B. am Kran montiert werden kann. Für die Stromversorgung ist eine 6.500 Watt-Quelle erforderlich. Der Energieverbrauch ist einstellbar. Die neue HyperDrive Stromversorgung unterdrückt das Flimmern bei jeder Farbe über 20 % Helligkeit, so dass der Storm XT52 auch für Aufnahmen mit hoher Bildfrequenz einsetzbar ist. Außerdem verfügt die Lichtquelle über IP65-Zertifizierung.

Im Zubehörprogramm für den Storm XT52 finden sich u.a. Reflektoren von 20, 25 und 50 Grad. Die CF16-Option bietet Leuchtwinkel, einstellbar von 20 bis 60 Grad und wird alternativ als manueller oder motorisierter Zoom (Motor auch als Nachrüstung) geliefert. Mit 5 Grad-Ausleuchtung ist der Parallel Beam 70 ein Cassegrain-Reflektorsystem mit zwei Spiegeln.

Die Auslieferung von Storm XT52 ist noch im 2. Quartal angekündigt. Der Preis wird mit 12.900 € (im Dual Flightcase 13.600 €) netto angegeben.