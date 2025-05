Panasonic: Neue Lumix S1-Kameras der 2. Generation

Mit der Lumix S1II und S1IIE liefert Pansonic ab Juni zwei neue spiegellose Kameras für professionelle bzw. Highend-Nutzer aus.

Die Panasonic Lumix S1II wurde mit einem neuen 24,1-MP-Vollformat-CMOS-Bildsensor mit partiellem Stacking und einer Venus Engine der neuesten Generation ausgestattet. So werden die Auslese- und Verarbeitungsgeschwindigkeiten beschleunigt und Aufnahmen mit Bildraten in 4K120p und 5.8K 60p ermöglicht. Ein Dynamic Range Boost-Modus erreicht bis zu 15 Blendenstufen in V-Log bei Bildraten unter 30p.

Fotografen werden Highspeed-Serienshots mit bis zu 70 Bildern pro Sekunde und SH/SH Pre-Burst-Aufnahmen bis zu 1,5 Sekunden für das Einfangen flüchtiger Momente geboten. Auch die Workflow-Effizienz wurde verbessert. Die Open Gate-Funktion erweiterte die Einsatzmöglichkeiten um Formate jenseits von 6K30p u.a. um 5.1K60p. Mehrere Frame-Marker-Anzeigen sollen mit einem Firmware-Update nachgereicht werden.

Die Lumix S1IIE gehört ebenfalls zur zweiten Generation der S1-Serie einschließlich des Designs und der Ergonomie der S1II und S1RII. Der 24,2-Megapixel-Sensor orientiert sich an den Eigenschaften der Lumix S5II und auf den Highend-Markt. Dazu kommen Funktionen der S1II. Neu ist ein Cinemascope-Videoformat im Seitenverhältnis 2,4:1 für mehrere Bildwechselfrequenzen einschließlich 60p ohne Beschneidung.

Weitere Eigenschaften der Lumix S1II (Auswahl)

Videodrehs mit 15 Blendenstufen Dynamikumfang in V-Log bei Bildraten unter 30p.

Highspeed-Serien bis zu 70 fps mit elektronischem Verschluss (SH/SH PRE).

Weitere Eigenschaften der Lumix S1IIE (Auswahl)

6K 30p (3:2) Open Gate Videoaufnahmen.

Dynamikbereich von 14+ Stopps bei der Videoaufzeichnung in V-Log.

Modus SH/SH PRE für Highspeed-Serien bis zu 30 Bildern pro Sekunde mit elektronischem Verschluss.

Gemeinsame Merkmale (Auswahl)

Neue Echtzeit-Erkennung Phase Hybrid AF mit verbesserter Augen- und Gesichtserkennung und KI-gesteuerter Verfolgungsgenauigkeit für Personen. Neue AF-Erkennung »Urban Sports« dynamische Bewegungen.

Verbesserte körpereigene Bildstabilisierung (B.I.S.) mit 8,0 Blendenstufen und neue stufenlose E.I.S.-Videoverzerrungskorrektur ohne Beschneidung des Bildwinkels.

ARRI LogC3 ist erstmals für die S-Serie mit dem DMW-SFU3A Software Upgrade Key (separat erhältlich) verfügbar.

Elektronischer Sucher mit 5,76 Mio. Pixel, Monitor mit 1,84 Mio. Pixeln.

SD- und CFexpress Typ B-Speichermedien.

Kompatibilität mit der Studio-Software Capture One und Frame.io sowie HEIF-Dateien.

Übertragung von Kamera-Konfigurationen mittels SD-Karte auf die Kameramodelle DC-S1RM2, DC-S1M2. DC-S1M2ES.

Serienaufnahmen im Modus H+ (High Speed Plus) mit ca. 10 fps bei mechanischem Verschluss ohne Blackout nach der Aufnahme.

Preise und Auslieferung

Die neuen S1II-Kameras sind ab Juni im Handel. Die professionelle Variante wird als Body (Lumix DC-S1M2E) für 3.499 Euro (UVP) angeboten. Im Kit mit der Optik S-R24105/F4 werden 4.399 Euro genannt. Für das Schwesterprodukt Lumix DC-S1M2ESE (Body) wird ein UVP von 2.799 Euro angegeben; als Lumix DC-S1M2ESME im Kit der genannten Optik liegt der UVP bei 3.699 Euro.

Lumix Kunden in Europa erhalten beim Kauf der neuen Produkte bei teilnehmenden Händlern und anschließender Registrierung auf My Panasonic eine exklusive 5-Jahres-Garantieverlängerung (es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen).