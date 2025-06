EVS Move I/O und Move Up

Die neue EVS Ingest- und Playback-Lösung Move feierte beim Broadcast Innovation Day in Bingen Premiere in Deutschland.

Beim Broadcast Innovation Day in Bingen feierte die neue Lösung Move I/O von EVS Premiere in Deutschland. Broadcast Solutions bietet als offizieller Vertriebspartner nicht nur den Zugang zu diesen Innovationen, sondern auch umfassenden Service und Support für einen nahtlosen Betrieb.

EVS Move I/O

EVS Move I/O ist eine vielseitige Baseband Ingest- und Playback-Lösung, die mit Blick auf die umfassende Unterstützung von Broadcast-Formaten entwickelt wurde. Mit dem System lassen sich bis zu 4K UHD- und HDR-Baseband oder komprimierte IP-Streams auf demselben System verarbeiten, über 3G/12G SDI, SRT, NDI und weitere. Ausgerichtet auf TV-Produktion, News- oder Corporate-Produktion sowie Unterhaltung kann Move I/O als eigenständige Einzelservereinheit oder als Teil einer Multi-Server-Gruppe eingesetzt werden und bietet eine einheitliche Steuerung über eine Widget-basierte, anpassbare Web-UI.

EVS Move Up

Move Up unterstützt verschiedene Anwendungen: von der Postproduktion über Sendezentren bis hin zur Multiscreen-Distribution. Es fungiert als leistungsstarke Transcoding-Engine. Durch CPU- und GPU-Hardware-Beschleunigung bietet Move Up schnelles und effizientes Transcoding – bei gleichbleibend hervorragender Qualität. Die skalierbare Architektur ermöglicht den Aufbau einer Renderfarm, egal ob sie vor Ort oder in der Cloud eingesetzt wird. Mit der nahtlosen Avid-Integration ist Move Up die perfekte Ergänzung zu einer bestehenden Avid-Infrastruktur. Darüber hinaus bieten die automatische Medienverarbeitung über Watch Folder und der REST API Support Flexibilität für die Integration von Drittanbietern, insbesondere für die Automatisierung.