Cineflares Lens Lab wächst

Cineflares Lens Lab hat die Profilierung von 100 der besten Objektivfamilien der Branche abgeschlossen. Es handelt sich um die weltweit größte Online-Testbibliothek für professionelle Kinolinsen.

Cineflares Lens Lab ist die Lens-Flare-Bibliothek von Markus Förderer ASC, BVK. Er vergleicht die Eigenschaften von Linsenreflexionen bei verschiedenen Blendenwerten in einer kontrollierten Umgebung.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2024 hat sich diese Online-Plattform zu einer besonderen Ressource für Kameraleute und Filmemacher entwickelt, die dank des Feedbacks ihrer wachsenden Nutzerbasis um viele neue Funktionen erweitert wurde.

Neben der Erstellung des umfangreichsten Verzeichnisses von Linsenreflexionsprofilen bietet Cineflares eine breite Palette an Tools, mit denen Bildgestalter fundierte Vergleiche zwischen verschiedenen Optiken anstellen können. Das umfassende digitale Toolkit für Kameraleute und Kreative liefert hochwertige, optisch getestete Objektivdaten, die bisher nur durch umfangreiche Tests vor Ort verfügbar waren. Jetzt können Nutzer erweiterte Funktionen nutzen, die ihnen helfen, fundierte Entscheidungen in einer riesigen und vielfältigen Objektivlandschaft zu treffen.

Mit dem »Scene Preview Tool« können Filmemacher virtuelle Tests bei Tageslicht, in Innenräumen und in Nachtszenen durchführen und Objektive in realistischen Umgebungen vergleichen. Es bietet eine kontrollierte und photometrisch genaue Darstellung des Objektivverhaltens in Szenarien, in denen das Testen von Hunderten von Objektiven logistisch nicht praktikabel wäre. Zum ersten Mal können Filmemacher somit die Flare-Eigenschaften, den Kontrast und die Farbwiedergabe eines Objektivs in einer simulierten realen Umgebung visualisieren, was Effizienz und Präzision bei Entscheidungen in der Vorproduktionsphase ermöglicht.

Die Bibliothek wurde über Flare-Effekte hinaus erweitert und umfasst nun auch wichtige Objektiv-Eigenschaften, beispielsweise Verzerrung und Bokeh. Diese Erweiterung bietet Anwendern eine facettenreiche Ansicht jedes Objektivs und liefert Einblicke in ästhetische Entscheidungen und technische Faktoren, die sich auf das Storytelling auswirken.

Mit der erweiterten Suchfunktion können Anwender Objektive schnell anhand optischer Eigenschaften wie Flare-Farbe oder Verzerrung finden und nach Objektiven suchen, die in bekannten Filmen verwendet wurden. So können Kreative Optiken mit ähnlichen Eigenschaften wie in ikonischen Szenen entdecken und auswählen. Diese Funktion verbindet kreative Inspiration mit technischen Ressourcen und ermöglicht es Benutzern, Objektive von ihrem Computer oder Mobilgerät aus zu entdecken und virtuell zu testen.