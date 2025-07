DJI stellt neue tragbare Power 2000 vor

Die Powerstation bietet eine Kapazität von 2.048 Wh in einem 32,6-Liter-Gehäuse und kann in 45 Minuten auf 80 Prozent aufgeladen werden.

Die Power 2000 bietet eine Kapazität von 2.048 Wh in einem kompakten 32,6-Liter-Gehäuse mit den Abmessungen von 40,6 cm Breite. Alle Anschlüsse, Bedienelemente und das Display sind an der Vorderseite angeordnet, was die Handhabung vereinfacht.

Ein besonderes Merkmal ist die Erweiterbarkeit: Über spezielle Kabel können bis zu zehn Power Expansion Battery 2000 angeschlossen werden, wodurch sich die Gesamtkapazität auf 22.528 Wh erhöht. Diese Konfiguration eignet sich besonders für die Hausstromversorgung bei längeren Ausfällen oder für große Produktionsteams im Außenbereich.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

Mit einer kontinuierlichen Ausgangsleistung von 3.000 W kann die Power 2000 über 99 Prozent der handelsüblichen Haushaltsgeräte betreiben, einschließlich Induktionsherde, Kühlschränke und Beleuchtung. Das Gerät verfügt über 12 Anschlüsse: vier AC-Ausgänge für Wechselstromgeräte, vier USB-C-Ports (zwei mit 140 W, zwei mit 65 W) sowie vier USB-A-Anschlüsse. Zusätzlich sind zwei vollständige SDC-Anschlüsse und zwei 1/4″-Gewindeanschlüsse für Zubehörteile der DJI Power-Serie vorhanden.

Flexible Lademöglichkeiten

DJI bietet mehrere Ladeoptionen an: Über das Stromnetz lädt das Gerät mit bis zu 2.200 W und erreicht in 45 Minuten 80 Prozent Kapazität.

Die Vollladung dauert 75 Minuten. Für umweltbewusste Nutzer steht Solarladung mit bis zu 1.800 W zur Verfügung, die über das DJI Power 1,8 kW Solar/Auto Superschnellladegerät realisiert wird.

Unterwegs kann die Power 2000 über die Fahrzeugbatterie geladen werden. Das verfügbare 1 kW Auto Superschnellladegerät nutzt den überschüssigen Strom der Lichtmaschine und lädt das Gerät in 145 Minuten vollständig auf. Eine intelligente Zweiwege-Aufladung ermöglicht es auch, die Fahrzeugbatterie mit der Power 2000 zu laden und so einer Entladung vorzubeugen.

Das intelligente Hybridaufladen kombiniert AC- und DC-Quellen und erreicht mit der Power Expansion Battery 2000 eine Ladeleistung von 3.000 W. Dabei priorisiert das System saubere Solarenergie und reduziert den Netzstromverbrauch.

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Ein unterbrechungsfreier Stromversorgungsmodus (USV) gewährleistet bei Stromausfällen eine nahtlose Weiterversorgung angeschlossener Geräte innerhalb von 0,01 Sekunden. Im Standardbetrieb arbeitet das Gerät mit maximal 29 dB leiser als die meisten Haushaltskühlschränke.

Die verbaute Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) bietet eine Lebensdauer von 4.000 Ladezyklen bei 80 Prozent Restkapazität, was bei täglicher Nutzung etwa zehn Jahren entspricht. Ein intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) mit 26 Temperatursensoren überwacht kontinuierlich die Wärmeentwicklung und ermöglicht den Betrieb bei Temperaturen bis 45 °C.

Zusätzlich sorgen 21 Sicherungen für modularen Schutz. Das BMS-System verfügt über eine neue Sub-Nano-Beschichtung für verbesserten Batterieschutz. Ein neues Abdichtungsverfahren schützt den Wechselrichter vor Regen, Kondensation und Salzsprühnebel. Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbaren Materialien und hält einer statischen Druckbelastung von bis zu einer Tonne stand.

App-Steuerung und Zubehör

Die Steuerung erfolgt über die neue DJI Home App, mit der sich Wechselstromausgänge fernsteuern, Parameter anpassen und der Stromstatus in Echtzeit überwachen lassen. Die App verwaltet auch angeschlossene Erweiterungsbatterien und Schnellladegeräte.

Verfügbarkeit und Preis

Die DJI Power 2000 ist ab sofort über den DJI Store und autorisierte Händler für 1.399 Euro erhältlich. Mit diesem Gerät reagiert DJI auf den steigenden Energiebedarf von Nutzern, die sowohl im privaten als auch im professionellen Bereich auf zuverlässige mobile Stromversorgung angewiesen sind.