Clear-Com erweitert Arcadia Central Station

Ab sofort unterstützt Arcadia das gesamte Clear-Com-Produktportfolio und ermöglicht die nahtlose Anbindung von Clear-Com-eigenen Produkten sowie Drittanbieter-Geräten über Dante und AES67.

Die Arcadia Central Station verbindet kabelgebundene und drahtlose Systeme mit digitalen, analogen und Dante/AES67-Schnittstellen sowie Clear-Coms I.V. Direct-Technologie. Die Updates verbessern die Funktionalität von Arcadia und machen sie zur leistungsstärksten und flexibelsten 1HE-Intercom-Lösung auf dem Markt.

Die neuesten Erweiterungen umfassen die Unterstützung von V-Serie IrisX Panels sowie eine flexible Portzuweisung. Nutzer können nun bis zu 32 IrisX Panels der V-Serie direkt mit Arcadia verbinden – dies ermöglicht die Einbindung von Sprechstellen mit einer hohen Anzahl an Tasten, die bislang teuren und komplexen Matrixsystemen vorbehalten waren. Diese Entwicklung ist ein echter Wendepunkt. Dank der flexiblen Portzuweisung können Anwender HelixNet- und I.V. Direct-Verbindungen bedarfsgerecht aufteilen – und so nahezu jeden Workflow optimal abbilden.

»Mit diesem Release entwickelt sich Arcadia über ein reines Partyline-System hinaus zu einem echten Kommunikations-Hub«, sagt Dave MacKinnon, VP of Product Management bei Clear-Com. »Es handelt sich um eine Kommunikationslösung, die mit den Anforderungen der Kunden mitwächst, sich mühelos in bestehende Infrastrukturen integrieren lässt und alles unterstützt – von Partyline bis hin zu IP-basierten Matrix-Sprechstellen – und das alles in einem einzigen 1HE-Gerät.«

Die umfangreiche Ausstattung von Arcadia ermöglicht den Einsatz in nahezu jeder Infrastruktur – ob über analoge XLR, IP-Netzwerke oder Glasfaser – und unterstützt drahtlose Kommunikation in den Frequenzbereichen 1,9 GHz, 2,4 GHz und 5 GHz. In verschiedensten Anwendungen – darunter Broadcast, Streamingstudios, Live-Theater und Sportarenen – ermöglicht Arcadia die Umsetzung herausfordernder, mehrkanaliger Kommunikation ganz ohne den Einsatz eines Matrixsystems. Wie alle Produkte von Clear-Com lässt sich auch Arcadia nahtlos mit anderem Equipment integrieren, um reibungslose Produktionen mit einfacher Einrichtung und intuitiver Bedienung zu gewährleisten.