Ikegami kündigt drahtlose Fernsehkamera UHK-X700RF an

Ikegami erweitert seine Unicam-XE-Produktreihe um die drahtlose tragbare Kamera UHK-X700RF.

»Die Kameras der Unicam-XE-Serie sind für eine schnelle und einfache Einrichtung, vielseitigen Betrieb und die sichere Übertragung von Videos in Broadcast-Qualität konzipiert«, sagt Gisbert Hochguertel, Produktspezialist bei Ikegami Europe. »Sie verfügen über die gleiche robuste Bauweise und intuitive Bedienstruktur, die die Unicam-Kamerasysteme von Ikegami bei Fernsehproduzenten in Europa und weltweit so beliebt gemacht haben. Die UHK-X700RF eröffnet vielfältige kreative Perspektiven für Anwendungen wie Nachrichten, OB-Sport und die Übertragung von Bühnenveranstaltungen. Selbst bei vollständig geprobten Studioproduktionen bietet sie Produzenten die Freiheit, kurzfristig Aufnahmen aus ungewöhnlichen Blickwinkeln zu machen.«

Nativer UHD-Sensor

Die UHK-X700RF ist mit einem nativen UHD-Sensor (3840 x 2160 Pixel) mit Global-Shutter-Architektur ausgestattet, der auch unter schwierigen Bedingungen natürliche Bilder aufnehmen soll. Die drahtlose Kamera unterstützt standardmäßig UHD- (2160@50p/59.94p) und HD-Bildraten (1080@50p/i, 59,94p/i). Wie alle anderen Kameras der Unicam-XE-Familie verfügt auch die UHK-X700RF über ein doppeltes Filterrad, mit dem das einfallende Licht und die Farbtemperatur separat gesteuert werden können. Es ist Platz für die Montage beliebiger Effektfilter oder eines optischen Tiefpassfilters vorhanden, um Aliasing und Moiré-Artefakte weiter zu reduzieren. Bei Verwendung von OVC-kompatiblen B4-Bajonett-Zoomobjektiven wird eine automatische optische Vignettierungskorrektur unterstützt.

2- bis 2,7-GHz-Band

Der Sender der UHK-X700RF arbeitet im 2- bis 2,7-GHz-Band, ist in 250-kHz-Abstimmschritten zugänglich und hat eine Ausgangsleistung von 100 mW. Zwei an der Rückseite der Kamera montierte Antennen umfassen eine für das Hauptvideosignal und eine kleinere für Telemetriedaten. Mehrkanal-Antennen-Diversity ist eine Standardfunktion, die eine robuste Signalübertragung in einer Vielzahl von Übertragungsumgebungen gewährleistet. Die Codierung ist schnell und beträgt typischerweise nur 40 ms von der Eingabe bis zur Ausgabe bei UHD- oder HD-Auflösung. Die Übertragungsreichweite in einer Standardkonfiguration beträgt ca. 500 Meter. Wenn die Empfangsantennen weit von der Basiseinheit entfernt sind, können mehrere IP-Mesh-Datentransceiver kaskadiert werden. So können bis zu 22 Transceiver in einem einzigen System verwendet werden.

Empfänger/Decoder

Der Empfänger/Decoder für das Hauptvideosignal befindet sich in einem 19-Zoll-Halb-Rack-Gehäuse. Er verwendet DVB-T-Modulation in QPSK, 16QAM und 64QAM. Die Bandbreite ist zwischen 8 MHz, 7 MHz, 6 MHz und 5 MHz umschaltbar. Um auch unter kritischen Bedingungen eine robuste Signalqualität zu gewährleisten, kann das DVB-T-Schutzintervall in vier diskreten Schritten umgeschaltet werden: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4. Die Vorwärtsfehlerkorrektur ist ebenfalls flexibel wählbar zwischen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 und 2/3 als Standardwert. H.265-HEVC, H.264-AVC und MPEG-2-Videocodierung sind über das Steuerungsmenü wählbar. Nahezu alle gängigen Broadcast-Bildraten für HD und UHD werden in ITU-R BT.709 SDR und ITU-R BT.2100 HDR sowie BT.2020 Wide Color Gamut unterstützt. Der Receiver/Decoder ist mit vier SDI-Ausgängen ausgestattet und unterstützt 1,5G-, 3G- und 12G-SDI-Formate einschließlich eingebettetem Audio. Außerdem verfügt er über zwei dreipolige analoge XLR-Audioausgänge, einen BNC-Genlock-Eingang und einen vierpoligen XLR-12-Volt-Gleichstromeingang.

Konfigurationen

In seiner Grundkonfiguration kann der Empfänger/Decoder über herkömmliche BNC-Kabel direkt an bis zu acht Downkonverter (vier Antennenpaare) angeschlossen werden. Eine Kabelverlängerung von bis zu 100 m wird unterstützt. Der Abstand zwischen den Empfangsantennen und dem Sapphire-RXD4 kann mit einer Glasfaser-Basiseinheit in Kombination mit einer Glasfaser-Verlängerungseinheit vergrößert werden. Dies kann über herkömmliche SMPTE-Hybridkabel aus Glasfaser und Kupfer mit Lemo-Steckern erreicht werden, wodurch eine Verlängerung von etwa 1 km möglich ist. Die Basiseinheit versorgt die Verlängerungseinheit über dasselbe Kabel mit Strom.