Arri stellt Alexa 35 Xtreme vor

Alexa 35 Xtreme bietet Highspeed-Bildraten von bis zu 660 fps und fünffach längeres Pre-Recording.

Arri präsentiert ein umfassendes Upgrade mit leistungsstarken neuen Funktionen: mit höheren Bildraten, einem Codec der nächsten Generation mit reduzierten Datenraten, deutlich längeren Voraufzeichnungszeiten, geringerem Stromverbrauch und deutlich verbesserten WLAN-Funktionen. Alexa 35 Xtreme ist sowohl als neue Kamera als auch als Upgrade für bestehende Alexa 35 Modelle erhältlich.

Mit Bildraten von bis zu 660 fps macht die Alexa 35 Xtreme den Einsatz einer zusätzlichen High-Speed-Kamera bei den meisten Drehs überflüssig. Dadurch werden Produktionsabläufe vereinfacht, Zeit und Kosten eingespart – und High-Speed-Aufnahmen lassen sich nahtlos mit Material in Standardgeschwindigkeit in der Postproduktion kombinieren, betont Arri. Diese Vorteile ermöglicht ein leistungsstarker neuer Hauptprozessor mit schnellerem und größerem On-Board-Speicher. Bildraten von bis zu 330 fps erhalten den vollen Dynamikumfang von 17 Blendenstufen der Kamera, während ein neuer Sensor Overdrive-Modus Aufnahmen mit bis zu 660 fps bei einem Dynamikumfang von 11 Blendenstufen erlaubt.

Die Alexa 35 Xtreme wird ergänzt durch Arricore, ein RGB-Codec der nächsten Generation von Arri entwickelt, der darauf ausgelegt ist, die außergewöhnliche Bildqualität der Kamera bei reduzierten Datenraten zu einem günstigeren Preis zugänglich zu machen. Gleichzeitig ist die Flexibilität in der Postproduktion gewährleistet, da Empfindlichkeit, Weißabgleich und Farbton nicht fest ins Bild eingebacken sind. Der Umstieg auf Arricore ist einfach, da die Workflows am Set und in der Postproduktion mit bestehenden Alexa 35-Codecs und -Speichermedien konsistent bleiben. Die Arri Look-Datei ALF4, Arri Textures, Metadaten, der MXF-Wrapper und der Ton verhalten sich wie gewohnt. Arricore startet in einer Beta-Version, um Nutzer aktiv einzubinden und durch direktes Feedback eine schnelle Weiterentwicklung des Codecs zu ermöglichen. Die meisten Drittanbieter-Tools, die bereits die aktuellen Alexa 35-Codecs unterstützen, werden auch Arricore unterstützen.

Die Pre-Recording-Zeiten sind mit der Alexa 35 Xtreme jetzt fünffach länger, was die High-Speed-Aufnahmen für alle vereinfacht und insbesondere für Dokumentarfilmer unverzichtbar ist. Die Voraufzeichnungszeit der Alexa 35 Xtreme beträgt 30 Sekunden bei 24 fps Apple ProRes 4444 in der höchsten Auflösung (4,6K Open Gate) oder volle fünf Minuten bei 24 fps Apple ProRes 422 HQ in HD. Dies sind die längsten Voraufzeichnungszeiten, die es bei Kinokameras gibt.

Weitere Verbesserungen umfassen eine 10% Einsparung beim Stromverbrauch im Vergleich zur Alexa 35 sowie eine bessere kabellose Verbindung zu Zubehör und Tools wie der Arri Camera Companion App dank Unterstützung des WiFi-5-GHz-Bands, WiFi-Roaming in Mesh-Netzwerken und automatischer Wiederverbindung zu bekannten Netzwerken.

Da die Kamera ihr kompaktes Gehäuse sowie alle Anschlüsse und mechanischen Schnittstellen beibehält, bleibt sie mit dem umfangreichen Ökosystem von Arri kompatibel. Dazu gehören Objektivanschlüsse, Halterungen, Griffe, das Audio Extension Module AEM-1, das Power Distribution Module PDM-1, die Camera Companion App, Hi-5, das Live Production System LPS-1 sowie die Codex Compact Drives mit 2TB, 1TB und Express 1TB.

Verfügbarkeit

Die Alexa 35 Xtreme wird in Sets erhältlich sein, die entweder eine Base-Lizenz oder eine Premium-Lizenz enthalten. Bestehende Feature-Lizenzen für die Alexa 35 Base können auch auf der Alexa 35 Xtreme Base angewendet werden und bieten zusätzliche Funktionen auf Wochen-, Monats-, Jahres- oder Dauerbasis. Die Preise für Alexa 35 Xtreme-Sets und Lizenzen bleiben auf dem aktuellen Niveau.

Arri wird jedes Alexa 35 Base-, Alexa 35 Premium- oder Alexa 35 Live-Kameramodell für 15.900 Euro auf eine Alexa 35 Xtreme upgraden. Das Upgrade kann in ausgewählten Arri-Servicecentern durchgeführt werden und behält alle installierten Lizenzen bei. Alexa 35 Xtreme Kameras und Upgrades sind ab August 2025 erhältlich.