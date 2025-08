Bridge Technologies erweitert Metadaten-Synchronisation

Das AV Sync Generator Toolset bietet Funktionen wie HDR-Farbbalken für Produktionsworkflows und die Synchronisation von Zusatzdaten.

Bridge Technologies wird auf der IBC2025 eine Reihe Verbesserungen für sein AV Sync Generator-Toolset vorstellen, eine preisgekrönte Komponente seiner umfassenden VB440-Produktionssonde. Zusätzlich zur framegenauen Synchronisation von Audio und Video wurde die Funktionalität nun um die Synchronisation von Zusatzdaten erweitert – eine Funktion, die besonders für die Abstimmung von Metadaten wie Untertiteln, Timecode und Signalen von Vorteil ist und somit für die Aufrechterhaltung einer konsistenten Videolänge, genauer Start- und Endpunkte sowie einer präzisen Triggerung in komplexen Produktionsworkflows von entscheidender Bedeutung ist.

Darüber hinaus wurden HDR-Farbbalken hinzugefügt, die den Anwendern eine weitere intuitive, auf einen Blick erkennbare Visualisierung bei der Verwaltung von Produktions-Workflows bieten. Diese Verbesserungen werden live auf der IBC vorgestellt: Besucher können sehen, wie der VB440 die Möglichkeiten der IP-basierten Produktionsüberwachung weiter definiert – nicht nur durch die Breite seiner Funktionalität, sondern auch durch die Tiefe der Innovation in jeder einzelnen Funktion.

Eine präzise AV-Synchronisation ist in der Live-Produktion und in IP-basierten Workflows, in denen Audio, Video und Metadaten in diskreten Streams transportiert werden, von entscheidender Bedeutung. Die Aufrechterhaltung dieser Synchronisation wird dadurch erheblich komplexer. In der Vergangenheit war die frame-genaue Verwaltung dieses Problems weitgehend den Tier-One-Sendeanstalten mit spezieller Hardware und erheblichen Budgets vorbehalten. Der AV-Sync-Generator des VB440 bietet hingegen eine browserbasierte Lösung, die für jede Produktionsumgebung zugänglich ist – egal ob groß oder klein, von überall auf der Welt.

Die AV-Synchronisationsfunktion des VB440 funktioniert durch die Einbettung maschinenlesbarer elektronischer Marker direkt in die Audiosignale und die Verwendung eines integrierten Synchronisationsclients, um in Echtzeit die Abweichung zwischen Video und einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Audiokanälen oder -gruppen – einschließlich immersiver Audioformate – zu visualisieren. Dies bietet sofortige, detaillierte Einblicke in die Ausrichtung und ermöglicht schnelle und genaue Korrekturen. Zusätzliche Visualisierungstools wie Rolling-Shutter-Simulation, Blink- und Piepton-Referenzsignale und jetzt auch HDR-kompatible Farbbalken verbessern die Benutzerfreundlichkeit und die Zuverlässigkeit der Synchronisation.

Was das Tool besonders auszeichnet, ist seine Flexibilität. Der VB440 läuft vollständig in einer HTML-5-Browser-Oberfläche und ermöglicht es mehreren Benutzern – überall auf der Welt – ohne spezielle Schulung oder lokale Einstellungen in Echtzeit auf produktionskritische AV-Synchronisationsdaten zuzugreifen und diese zu überwachen. Mit der kürzlich hinzugefügten Synchronisation von Zusatzdaten zeigt das Tool weiterhin, wie jedes Mitglied des Produktionsteams in allen technischen und kreativen Bereichen unterstützt wird – von Videotechnikern und Tontechnikern bis hin zu den Verantwortlichen für Untertitel, Timecode und andere Metadatenströme.

Über die Live-Überwachung hinaus ermöglicht der VB440 auch die Integration von Drittanbietern über eine API und ebnet damit den Weg für ein proaktives Synchronisationsmanagement. Im Wesentlichen löst der AV Sync Generator nicht nur die Probleme von heute, sondern ist auch für die Automatisierung von morgen ausgelegt.

Simen Frostad von Bridge Technologies sagt dazu: »Wenn wir eine neue Funktion in den VB440 integrieren, ist das nie das Ende der Geschichte. Wir entwickeln jedes Tool ständig weiter, um sein Potenzial zu erweitern und die realen Herausforderungen der IP-Produktion zu bewältigen.« Er fügt hinzu: »Das Ergebnis ist nicht nur eine Plattform, die allen Mitgliedern des Produktionsteams eine außergewöhnlich breite Palette an Funktionen bietet – die überall und in Echtzeit zugänglich sind –, sondern auch eine Plattform, bei der jede einzelne Funktion sowohl hinsichtlich ihres Designs als auch ihrer Leistungsfähigkeit branchenführend ist.«