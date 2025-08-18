MRMC bringt den Cinebot Nano auf den Markt.

Cinebot Nano ist eine portable Motion-Control-Lösung für Content Creator.

Mark Roberts Motion Control (MRMC), ein Unternehmen der Nikon-Gruppe und Anbieter von robotergesteuerten Kamerasystemen, kündigt Cinebot Nano an, einen neuen Motion-Control-Roboter, der professionelle Kamerabewegungen für Solo-Filmemacher, Content-Ersteller und agile Produktionsteams zugänglich machen soll.

Cinebot Nano kombiniert Funktionen mit echter Mobilität und Einfachheit und bietet eine intuitive, reisefertige Lösung für dynamische, wiederholbare Kamerabewegungen. Mit einem Gewicht unter den Standard-Gepäckbeschränkungen für Flugreisen und einer kompakten Verpackung in nur drei Koffern – einem Armkoffer, einem Trackkoffer und einem Steuerkoffer – ist dieses neunachsige Roboterarmsystem gedacht für Kreative, die in engen Studioräumen oder in ähnlichen Setups arbeiten.

Mit einer Tragkraft von 7 kg, einer Reichweite von 1 m und der nahtlosen Integration in die Zoom- und Fokussteuerung von Tilta bietet der Cinebot Nano High-End-Leistung bei kompakten Abmessungen. Er ist für schnellen Einsatz und mühelose Einrichtung konzipiert und kann auf Stativen montiert, an Fahrzeugen befestigt oder kopfüber aufgehängt werden. Ob Produktaufnahmen, Spielfilme oder sogar Social-Media-Inhalte, das System passt sich an eine Vielzahl von kreativen Umgebungen an und wird auf einem Stativ oder einer präzisen kugelgelagerten Schiene montiert, auf der sich der Roboter mit einer Geschwindigkeit von 1 m/s bewegen kann.

Das Herzstück des Cinebot Nano ist die vereinfachte Flair Lite-Software von MRMC. Flair Lite bietet eine Benutzeroberfläche, die Komplexität reduziert, ohne Kompromisse bei der kreativen Präzision einzugehen, betont MRMC. Für Benutzer, die Bewegungen spontan erstellen möchten, verfügt das System – wie seine Cinebot-Geschwister – über Push Moco für grundlegendes Keyframing, das eine schnelle Einrichtung und Ausführung in wenigen Minuten ermöglicht.

Die Basis-Pakete des Systems sind ab 20.000 britischen Pfund erhältlich. Cinebot Nano schließt die Lücke zwischen Elite-Studiosystemen und den Anforderungen der heutigen schlanken, schnelllebigen Content-Ersteller, so MRMC.