Kamera, Software / IT: 01.09.2025

Neues für die Panasonic Lumix Lab App

Das neue Update der Lumix Lab App Version 1.6 bringt Kreatoren weitere kreative und benutzerfreundliche Funktionen und die Kopplung von Kameras der Panasonic Lumix-Reihe mit Smartphones.

Mobil und schnell bei der Bearbeitung von Fotos und Videos.

Die neuen Funktionen von Lumix Lab Version 1.6 im Überblick:

Frame-Funktion: Nutzer können ihren Bildern jetzt direkt in der App Rahmen hinzufügen – wahlweise aus Vorlagen oder individuell gestaltet. Zusätzlich lassen sich EXIF-Daten und z.B. das Lumix Logo integrieren.

Neigungskorrektur: Die Neigungskorrektur wurde in die bestehende Zuschneide-Funktion integriert, so dass die Bildausrichtung noch einfacher angepasst werden kann. Damit werden Vorschläge von Nutzern umgesetzt, so Panasonic.

LUTs im Paket übertragen: LUTs aus eigenen Bearbeitungen oder der Creator-Bibliothek können gebündelt auf kompatible Lumix-Kameras übertragen werden; so wird der Workflow für Real Time LUT-Aufnahmen vereinfacht.

EXIF Anzeige: Die App zeigt vollständige EXIF- und Metadaten zu Fotos und Videos an. Dazu gehören Aufnahmedatum, Kamera- und Objektivmodell, Einstellungen (ISO, Belichtungskorrektur, Blende, Verschlusszeit, Brennweite) sowie verwendete LUTs oder Foto-Stile.

Die Version 1.6 der App für iOS- und Android-Geräte ist mit den Kameras DC-S1II, DC-S1IIE, DC-S1RII, DC-S9, DC-S5M2, DC-S5M2X, DC-G9M2, DC-GH7 kompatibel und als kostenloser Download verfügbar.

