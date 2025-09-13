Atomos Shinobi 7 jetzt auch drahtlos

Atomos kündigt den Shinobi 7 RX an, einen robusten, 2200 Nit hellen 7-Zoll-HDR-Monitor, der sich als Regie-, Fokusmonitor und Programm- oder Vorschaudisplay für Videoswitcher eignet.

Der Shinobi 7 RX ist eine Neuauflage des Shinobi 7-Monitors, der neben der Kamerasteuerung und der Touch-to-Focus-Funktion des Shinobi II auch eine drahtlose Videoüberwachung bietet.

Der Shinobi 7 RX kann eine Vielzahl von Kameras von Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic und Sony über USB-C sowie Z CAM E2-Modelle über ein separates serielles Kabel steuern. Die Kamera-Steuerungsschnittstelle wurde mit Blick auf gängige Einstellungen entwickelt, die für jede Aufnahme angepasst werden müssen. Das Belichtungsdreieck ist ein wesentliches Element jeder Fotografie, und Shinobi 7 RX verfügt über Schieberegler zum Einstellen von Blende, Verschlusszeit und ISO.

Dank des sofortigen und reaktionsschnellen Zugriffs auf diese Einstellungen ist es ein Kinderspiel, die perfekte Belichtung auf dem 2200-nit-HDR-Monitor zu erzielen, insbesondere in Kombination mit den leistungsstarken Überwachungstools wie EL Zone/ARRI False Color, Histogramm, Wellenform, Zebra, Fokus-Peaking und Zoom. Die Wi-Fi-Konnektivität sorgt für eine Verbindung zwischen dem Shinobi 7 RX und der TX-Komponente des TX-RX-Wireless-Videosystems. Atomos TX-RX bietet eine HD-SDI- und 4K-HDMI-Videoübertragung mit geringer Latenz (weniger als 60 ms) für die drahtlose Überwachung am Set über Entfernungen von bis zu 300 m (1000 ft).

Die wichtigsten Merkmale des Shinobi 7 RX: