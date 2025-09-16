Qvest und Fonn Group bauen Partnerschaft aus

Qvest kündigt die Erweiterung seiner strategischen Partnerschaft mit der Fonn Group an. Beide Unternehmen intensivieren ihre Zusammenarbeit, um integrierte, cloudbasierte Lösungen bereitzustellen.

Bereits heute ermöglichen Qvest und die Fonn Group Kunden aus der Medien- und Entertainmentbranche den Einsatz von Newsroom- und Workflow-Lösungen wie Mimir und Saga. Mit der erweiterten Partnerschaft werden diese Lösungen künftig noch enger mit den Qvest-Produkten Makalu und Clipbox integriert. Dadurch können Anwender ihre Broadcast-Prozesse vollständig in der Cloud abbilden, mit maximaler Flexibilität und einer nahtlosen Verbindung von Ingest, Media Asset Management und Playout in einem integrierten Portfolio, das die komplementären Stärken beider Unternehmen vereint.

»Die vertiefte Partnerschaft mit der Fonn Group ist der logische nächste Schritt auf unserem gemeinsamen Weg«, erklärt Jonas Michaelis, Chief Strategy Officer bei Qvest. »Wir reagieren damit auf die wachsende Nachfrage nach integrierten, globalen Lösungen, die sowohl zuverlässig als auch skalierbar sind. Gleichzeitig haben wir die Stärke unserer Partnerschaft bereits in zahlreichen internationalen Projekten unter Beweis gestellt und werden auf diesen Erfolgen aufbauen, um unseren Kunden zukunftssichere Workflows zu liefern.«

»Qvest und die Fonn Group teilen eine klare Vision für die Medienbranche und cloudnative Technologien«, ergänzt Daniel Url, Chief Product Officer bei der Fonn Group. »Sowohl durch die enge Integration mit Makalu und Cipbox als auch durch die Möglichkeit, Qvest als Delivery-Experten für Mimir und Saga zu positionieren, sind wir hervorragend aufgestellt, um Broadcaster weltweit beim Umstieg in die Cloud zu unterstützen.«

Mit Blick in die Zukunft arbeiten Qvest und die Fonn Group bereits an globalen Projekten, die in den kommenden Monaten vorgestellt werden. Diese Initiativen markieren die ersten Meilensteine der erweiterten Partnerschaft.