Video: Logic entwickelt sich zur Service- und Produktorganisation

Logic wandelt sich nach mehr als 25 Jahren vom Vertriebshaus zu einer Service- und Produktorganisation. Jens Gnad berichtet über das erweiterte Dienstleistungsportfolio.

Neben den etablierten Services wie Innovation, Consulting, Design, Delivery, Training und Customer Success bietet Logic Media Solutions nun auch Workshop-Moderation, Personalentwicklung sowie Software-Evaluierung und -entwicklung an. Besonders gefragt ist das KI-Consulting mit Rapid Prototyping, mit dem Unternehmen schnell das Potenzial ihrer Datenkonzepte bewerten können. Als weitere Zukunftsdienstleistung sieht Gnad TCO-Berechnungen für Cloud-Infrastrukturen, um Produktionsbudgets besser planbar zu machen.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><br />



Logic hat kürzlich die »AWS Media & Entertainment Competency« erhalten – eine Auszeichnung, die nur Advanced Status Partner erhalten und die die Realisierung mehrerer großer Medienprojekte auf AWS voraussetzt. Zusätzlich qualifizierte sich das Unternehmen als Launch-Partner für die European Sovereign Cloud von AWS. In dieser Rolle begleitet Logic Kunden aus dem öffentlichen Sektor bei der Migration zur deutschen Sovereign Cloud, die höchste Datensouveränität gewährleistet.

Mit eigenen Softwareprodukten wie Portal und dem erweiterten Serviceportfolio will sich Logic zudem als ganzheitlicher Technologie- und Beratungspartner für die Medienbranche positionieren.