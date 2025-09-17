IBC, IBC2025, Messe, Unternehmen, Video: 17.09.2025

Video: Logic entwickelt sich zur Service- und Produktorganisation

Logic wandelt sich nach mehr als 25 Jahren vom Vertriebshaus zu einer Service- und Produktorganisation. Jens Gnad berichtet über das erweiterte Dienstleistungsportfolio.

Neben den etablierten Services wie Innovation, Consulting, Design, Delivery, Training und Customer Success bietet Logic Media Solutions nun auch Workshop-Moderation, Personalentwicklung sowie Software-Evaluierung und -entwicklung an. Besonders gefragt ist das KI-Consulting mit Rapid Prototyping, mit dem Unternehmen schnell das Potenzial ihrer Datenkonzepte bewerten können. Als weitere Zukunftsdienstleistung sieht Gnad TCO-Berechnungen für Cloud-Infrastrukturen, um Produktionsbudgets besser planbar zu machen.


Jens Gnad über die Veränderungen bei Logic.

Logic hat kürzlich die »AWS Media & Entertainment Competency« erhalten – eine Auszeichnung, die nur Advanced Status Partner erhalten und die die Realisierung mehrerer großer Medienprojekte auf AWS voraussetzt. Zusätzlich qualifizierte sich das Unternehmen als Launch-Partner für die European Sovereign Cloud von AWS. In dieser Rolle begleitet Logic Kunden aus dem öffentlichen Sektor bei der Migration zur deutschen Sovereign Cloud, die höchste Datensouveränität gewährleistet.

.

Mit eigenen Softwareprodukten wie Portal und dem erweiterten Serviceportfolio will sich Logic zudem als ganzheitlicher Technologie- und Beratungspartner für die Medienbranche positionieren.

Schlagwortsuche nach diesen Begriffen
IBC, IBC2025, Messe, Unternehmen, Video

IBC-Sponsoren 2025

Ähnliche Beiträge:

Video: Ross erwirbt Audio-Software-Entwickler LAMA NAB25-Video: Jon Wilson zur Verunsicherung der Märkte Logic gründet Video IPath User Group ©NonkonformBCE präsentiert Weiterentwicklung von Media-as-a-Service Video: Ross-Neuheiten zur IBC2024 Neuheiten bei Logic und Nevion