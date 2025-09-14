Ross Video erwirbt Audio-Software-Entwickler LAMA

Übernahme erweitert Audio-Lösungen des kanadischen Live-Produktionsspezialisten. Steffen Buschmann liefert im Video weitere Details.

Ross Video hat die Übernahme von LAMA bekannt gegeben, einem Entwickler von Audio-Produktionssoftware für Live-Mixing-Anwendungen. Der Kaufpreis wurde nicht genannt.

<br />



LAMA hat sich auf softwarebasierte Audio-Produktionslösungen spezialisiert, die sich an Audio-Ingenieure und Streaming-Content-Ersteller richten. Die Technologie des Unternehmens kam bereits bei den Olympischen Spielen Paris 2024 für Eurosport sowie im eSports-Bereich bei SK Gaming zum Einsatz.

Die Software von LAMA unterstützt verschiedene Anwendungsbereiche von Live-Übertragungen über E-Sport bis hin zu Unternehmensevents und Streaming. Dabei setzt das System auf Konnektivität, Mixing und Mix-Automatisierung mit einem modernen, softwaredefinierten Ansatz.

Laut Ross Video soll die Übernahme die Audio-Funktionen des Unternehmens sowohl für lokale als auch Cloud-basierte Anwendungen stärken. Kunden erhalten Zugang zu integrierten Audio-Mixing-Tools, die bestehende Video-Workflows ergänzen sollen.