Avid Content Core führt die Erstellung, Verwaltung und Wertschöpfung von Inhalten auf einer einzigen, cloud-nativen Plattform zusammen.

Avid Content Core wurde entwickelt, um die Grenzen von Medien-Asset-Management-Systemen zu überwinden.

Es handelt sich um eine Content-Datenplattform, die Ingest, Suche, Orchestrierung und Asset-Intelligenz in einer einzigen, cloud-nativen Plattform vereint, auf die von überall über browserbasierte Tools zugegriffen werden kann. Die Plattform verarbeitet Medien-Assets als miteinander verbundene, verwertbare Daten statt als isolierte Dateien und ermöglicht so KI-gestützte Suche und Empfehlungen. Jedes Medien-Asset erhält einen eindeutigen Fingerabdruck, mit dem Teams, die im Avid-Ökosystem arbeiten, die Herkunft authentifizieren, die Nutzung verfolgen und schließlich den ROI messen können.

Wellford Dillard, CEO von Avid, sagt dazu: »Wir sind begeistert von den ersten Rückmeldungen unserer Kunden und freuen uns darauf, zu sehen, wie sie das volle Potenzial von Avid Content Core ausschöpfen. Durch die Vereinheitlichung dieser Funktionen helfen wir Medienunternehmen, ihre Kreativität zu entfalten, nahtlos über verschiedene Standorte hinweg zusammenzuarbeiten, die Rendite ihrer Inhalte zu maximieren und schneller auf neue Geschäftsmodelle umzustellen.«

Mit der neuen Plattform versetzt Avid die Medien- und Unterhaltungsbranche in die Lage, fragmentierte Systeme hinter sich zu lassen, indem Medienressourcen als intelligente, vernetzte Daten behandelt werden. Avid Content Core soll die Produktion beschleunigen, Abläufe optimieren, die Kapitalrendite (ROI) steigern, die Gesamtbetriebskosten senken und Wachstumschancen eröffnen.