ToolsOnAir: Core I/O und Web-Interface

ToolsOnAir präsentierte auf der IBC eine umfassend weiterentwickelte Enterprise Broadcast Solution für professionelle Aufnahme- und Playout-Anwendungen – jetzt auch für Linux.

Die bisher auf macOS-Frontend angewiesene Just:in Linux-Plattform wurde grundlegend modernisiert und ist nun vollständig über ein Web-Interface bedienbar. Damit entfällt die bisherige Bindung an native macOS-Software – Anwender können die Lösung nun von jedem Windows-Rechner oder anderen Plattformen aus steuern.

Core I/O

Core I/O ist ein vielseitiger, leistungsstarker softwaredefinierter Video-I/O-Server für HD und UHD, der für die nahtlose Verbindung von lokalen und cloudbasierten Workflows entwickelt wurde. Er ist in flexiblen Hardware-Konfigurationen mit 4 oder 8 Flows erhältlich, lässt sich nahtlos in die Corvid 44/88-Videogeräte von Aja für den Einsatz vor Ort integrieren und kann auch als AWS-Cloud-Instanz bereitgestellt werden.

Core I/O definiert den Medienbetrieb neu, indem er Capture, Playout, Transcodierung, Sprach-zu-Text-Umwandlung und HTML-Grafik-Overlay in einer modularen, knotenbasierten Architektur kombiniert.

Just:in Linux fungiert nun als vollwertiges Core I/O-System und bildet die Basis für den neu entwickelten Core I/O Software-Defined Video Server. Neben der Aufnahme unterstützt die Software jetzt Live-Transkodierung zwischen verschiedenen Formaten – beispielsweise von SDI-Quellen zu SRT-Streams.

Aktuell arbeitet das Entwicklerteam am Playout-Modul, um die komplette Prozesskette abzubilden: Aufnahme, Transkodierung und Playout – alles in einer integrierten Lösung.

Core I/O ist speziell für Tier-1-Kunden und Enterprise-Grade-Broadcast-Umgebungen konzipiert.

Zielgruppe: Enterprise-Kunden

Mit der Web-basierten Bedienung adressiert ToolsOnAir gezielt den Enterprise-Broadcast-Bereich und erschließt sich eine deutlich größere Kundenbasis. Die Lösung richtet sich an professionelle Anwender – von großen Rundfunkanstalten wie NBC oder CBS über Fußballclubs bis hin zu Universitäten und News-Centern.

Professional Broadcast Solutions für macOS

Parallel zu Core I/O bietet ToolsOnAir weiterhin seine Professional Broadcast Solutions für macOS an. Diese Server-Client-basierten Systeme decken Multichannel-Recording sowie Master- und Studio-Playout ab und sind weltweit bei führenden Rundfunkanstalten im Einsatz. Sie überzeugen durch Stabilität, Benutzerfreundlichkeit und nahtlose Integration in professionelle Workflows.

Während Linux-basierte Installationen typischerweise bei größeren Kunden mit intensiver Betreuung zum Einsatz kommen, bedient die macOS-Variante ein breites Spektrum von kleinen bis großen Anwendern, die oft eigenständig installieren und lizenzieren.