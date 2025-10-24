Facilis Technology integriert Strada-Software

Mit dieser Lösung können Nutzer direkt und sicher über das Internet auf gemeinsame Projektdaten zugreifen – ohne Umweg über Cloud-Dienste.

Die Strada Agent-Software läuft auf allen Facilis Hub-Servern mit optionalem GPU-Upgrade, die seit 2023 ausgeliefert wurden. Die Lösung wurde auf der IBC Convention in Amsterdam vorgestellt.

Kernfunktionen der Integration

Direkter Zugriff: Ermöglicht authentifizierten Benutzern den Zugriff auf gemeinsam genutzte Ressourcen über eine verschlüsselte Verbindung, wodurch Drittanbieter von Cloud-Diensten umgangen und Latenzzeiten minimiert werden.

Erhöhte Sicherheit: Verwendet robuste Sicherheitsprotokolle für die Zugriffsberechtigung, sodass nur autorisierte Benutzer auf sensible Mediendateien und Ressourcen für die Zusammenarbeit zugreifen können.

Vielseitige Workflow-Unterstützung: Ideal geeignet für verteilte Teams zur Erstellung von Inhalten, bietet schnellen, zuverlässigen Zugriff auf große Dateien und ermöglicht einen hybriden Ansatz zwischen lokaler und Remote-Arbeit.

Intuitives Design: Die benutzerfreundliche Webbrowser-Oberfläche ermöglicht eine einfache Ordnernavigation, Medienwiedergabe und Dateiübertragungen zwischen dem Team und Kunden. Auch für iOS und Android verfügbar.

Facilis installiert die Strada-Software auf allen neuen Hub-Servern mit GPU-Upgrade. Der Facilis Hub ist derzeit die einzige Shared-Storage-Plattform, die Strada direkt unterstützt. Die Aktivierung erfolgt über ein Abonnement bei Strada.