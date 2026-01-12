Strada erhält Investition von OWC

Die Investition beschleunigt die Produktentwicklung der Workﬂow-Plattform Strada. Das Startup wurde von den Cioni-Brüdern gegründet.

Strada, das von den Brüdern Michael und Peter Cioni gegründete Start-up für Medien-Kollaboration, gab eine Investition durch Other World Computing (OWC) bekannt. OWC ist weltweit führend bei Hochleistungsspeichern, Arbeitsspeicher, Konnektivität, Software und Zubehör für Kunden aus der Medien- und Unterhaltungsbranche. Die Investition markiert einen wichtigen Meilenstein in Stradas laufender Finanzierungsrunde und treibt die Produktentwicklung des Unternehmens weiter voran.

Stradas Peer-to-Peer-Kollaborationsplattform ermöglicht es Videoprofis, auf große Videodateien zuzugreifen, sie zu teilen und zu überprüfen – unabhängig davon, wo auf der Welt die Dateien auf lokalen Laufwerken gespeichert sind. Der Clou: Es muss nichts in die Cloud hochgeladen werden.

»Wir möchten Videoproduktionsteams zeigen, dass sie nicht länger auf teure und energieintensive Cloud-Abonnements angewiesen sein müssen, um mit Remote-Kollegen zusammenzuarbeiten«, erklärte Michael Cioni. »Während wir das Strada-Netzwerk weltweit ausbauen, ist OWC der perfekte Partner, weil sie die Bedürfnisse von Remote-Videoproduktionsteams verstehen und Lösungen für jedes Budget, jeden Workflow und jede Plattform entwickeln.«

Larry O’Connor, Gründer und CEO von OWC, sagt: »In meiner fast 40-jährigen Karriere bei OWC habe ich zahlreiche Innovationen gesehen, die Video-Produktionsworkflows verbessern. Was Strada entwickelt hat, ist revolutionär: Ihre Peer-to-Peer-Technologie ist so leistungsstark, dass sie das Potenzial hat, kostspielige und weniger vorteilhafte Status-quo-Lösungen zu verdrängen.«

Beide Unternehmen werden sich auf der NAB 2026 mit einem gemeinsamen Stand präsentieren. »Mit OWC an unserer Seite können wir Lösungen liefern, die für immer verändern werden, wie globale Teams Videoinhalte erstellen«, so Cioni abschließend.

Im Video erklärt er, wie Strada funktioniert.