DJI Neo 2: Kompakte Follow-Me-Drohne

Als bisher leichteste und kompakteste DJI-Drohne mit omnidirektionaler Hinderniserkennung richtet sich die Neo 2 vor allem an Einsteiger und Content-Creator.

©DJI
DJI hat die Neo 2 vorgestellt, eine nur 151 Gramm leichte Kameradrohne mit umfassenden Sicherheitsfunktionen und Steuerungsmöglichkeiten.

Die Neo 2 lässt sich direkt von der Handfläche starten und landen. Ein kleines Onboard-Display zeigt den gewählten Aufnahmemodus an. Über Gestensteuerung können Nutzer die Drohne mit einer oder beiden Händen dirigieren – ohne Fernsteuerung. Optional unterstützt die Drohne auch Sprachsteuerung per Smartphone oder Bluetooth-Kopfhörer.

©DJI
Herzstück der Neo 2 ist ein 12-MP-CMOS-Sensor im 1/2-Zoll-Format.

Wer größere Reichweiten benötigt, kann die Neo 2 mit der DJI RC-N3 Fernsteuerung koppeln und erreicht dann eine maximale Videoübertragungsdistanz von 10 Kilometern. Auch die Kopplung mit Motion Controller und Goggles ist möglich.

©DJI
Die Drohne verfügt über einen 2-Achsen-Gimbal.
Intelligentes Tracking

Herzstück der Neo 2 ist ein 12-MP-CMOS-Sensor im 1/2-Zoll-Format mit f/2,2-Blende, dessen Aufnahmen von einem 2-Achsen-Gimbal stabilisiert werden. Die Drohne filmt in 4K mit bis zu 100 fps für Zeitlupenaufnahmen oder vertikal in 2,7K.

Das verbesserte ActiveTrack folgt Motiven im Freien mit bis zu 12 m/s in acht Richtungen. Die neue SelfieShot-Funktion wechselt automatisch zwischen Aufnahmen von der Hüfte aufwärts, Ganzkörperaufnahmen und Totalen – ideal für Gruppen- und Solomomente ohne Stativ.

Dreifacher Schutz für sicheres Fliegen

Ein omnidirektionales monokulares Sichtsystem, ein nach vorne gerichteter LiDAR und ein abwärts gerichteter Infrarotsensor erkennen Hindernisse in Echtzeit. Zusammen mit dem integrierten Propellerschutz bietet dies besonders Einsteigern Sicherheit. Die Neo 2 hält Windstärke 5 stand und fliegt bis zu 19 Minuten.

©DJI
Die Drohne erkennt Hindernisse in Echtzeit.
Intelligente Aufnahmemodi

Die Drohne unterstützt Dolly Zoom für den Hitchcock-Effekt, QuickShots (Dronie, Kreisen, Rocket, Spotlight, Helix, Boomerang) und MasterShots.

Speicher und Konnektivität

Mit 49 GB internem Speicher zeichnet die Neo 2 bis zu 105 Minuten 4K/60fps-Video auf. Die Übertragung auf das Smartphone erfolgt per WLAN mit bis zu 80 MB/s direkt in die DJI Fly App.

Verfügbarkeit
Die DJI Neo 2 ist ab sofort erhältlich:
  • DJI Neo 2 (Drone only): 239 Euro
  • DJI Neo 2 Fly More Combo (Drone only): 329 Euro
  • DJI Neo 2 Fly More Combo: 399 Euro
  • DJI Neo 2 Motion Fly More Combo: 579 Euro
