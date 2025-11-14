DJI Neo 2: Kompakte Follow-Me-Drohne

Als bisher leichteste und kompakteste DJI-Drohne mit omnidirektionaler Hinderniserkennung richtet sich die Neo 2 vor allem an Einsteiger und Content-Creator.

Die Neo 2 lässt sich direkt von der Handfläche starten und landen. Ein kleines Onboard-Display zeigt den gewählten Aufnahmemodus an. Über Gestensteuerung können Nutzer die Drohne mit einer oder beiden Händen dirigieren – ohne Fernsteuerung. Optional unterstützt die Drohne auch Sprachsteuerung per Smartphone oder Bluetooth-Kopfhörer.

Wer größere Reichweiten benötigt, kann die Neo 2 mit der DJI RC-N3 Fernsteuerung koppeln und erreicht dann eine maximale Videoübertragungsdistanz von 10 Kilometern. Auch die Kopplung mit Motion Controller und Goggles ist möglich.

Intelligentes Tracking

Herzstück der Neo 2 ist ein 12-MP-CMOS-Sensor im 1/2-Zoll-Format mit f/2,2-Blende, dessen Aufnahmen von einem 2-Achsen-Gimbal stabilisiert werden. Die Drohne filmt in 4K mit bis zu 100 fps für Zeitlupenaufnahmen oder vertikal in 2,7K.

Das verbesserte ActiveTrack folgt Motiven im Freien mit bis zu 12 m/s in acht Richtungen. Die neue SelfieShot-Funktion wechselt automatisch zwischen Aufnahmen von der Hüfte aufwärts, Ganzkörperaufnahmen und Totalen – ideal für Gruppen- und Solomomente ohne Stativ.

Dreifacher Schutz für sicheres Fliegen

Ein omnidirektionales monokulares Sichtsystem, ein nach vorne gerichteter LiDAR und ein abwärts gerichteter Infrarotsensor erkennen Hindernisse in Echtzeit. Zusammen mit dem integrierten Propellerschutz bietet dies besonders Einsteigern Sicherheit. Die Neo 2 hält Windstärke 5 stand und fliegt bis zu 19 Minuten.

Intelligente Aufnahmemodi

Die Drohne unterstützt Dolly Zoom für den Hitchcock-Effekt, QuickShots (Dronie, Kreisen, Rocket, Spotlight, Helix, Boomerang) und MasterShots.

Speicher und Konnektivität

Mit 49 GB internem Speicher zeichnet die Neo 2 bis zu 105 Minuten 4K/60fps-Video auf. Die Übertragung auf das Smartphone erfolgt per WLAN mit bis zu 80 MB/s direkt in die DJI Fly App.

Verfügbarkeit

Die DJI Neo 2 ist ab sofort erhältlich: