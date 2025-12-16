Artificial Intelligence, Postproduction: 16.12.2025

Adobe bringt Photoshop, Express und Acrobat in ChatGPT

Adobe hat seine drei zentralen Anwendungen Photoshop, Adobe Express und Acrobat direkt in ChatGPT integriert.

©Adobe
Ab sofort ist es in ChatGPT möglich, Bilder  zu optimieren …

Ab sofort können die 800 Millionen ChatGPT-Nutzer weltweit die Adobe-Tools nutzen, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Die Integration ermöglicht es Anwendern, Bilder zu bearbeiten, Designs zu erstellen und PDF-Dokumente zu verwalten – allein durch Texteingaben in natürlicher Sprache. 

©Adobe
… Einladungen zu erstellen …
Funktionsumfang der Adobe-Apps in ChatGPT:
  • Photoshop: Bildbearbeitung mit Anpassungen von Helligkeit, Kontrast und Belichtung sowie kreative Effekte wie „Glitch“ und „Glow“
  • Adobe Express: Zugriff auf professionelle Design-Vorlagen, Texteinfügung und Animationen für Social Media und Marketing
  • Acrobat: PDF-Bearbeitung, Extraktion von Texten und Tabellen, Zusammenführung von Dateien und Komprimierung
©Adobe
… oder Dokumente zusammenfassen zu lassen. 

Die Bedienung erfolgt durch einfache Befehle wie »Adobe Photoshop, hilf mir, den Hintergrund dieses Bildes zu verfremden.« ChatGPT öffnet automatisch die entsprechende Anwendung und führt durch den Bearbeitungsprozess.

Die Adobe-Apps für ChatGPT sind ab heute kostenlos verfügbar – auf Desktop, Web und iOS. Adobe Express läuft auch auf Android, die Unterstützung für Photoshop und Acrobat auf Android folgt in Kürze. Nutzer können jederzeit zu den nativen Adobe-Anwendungen wechseln, um erweiterte Funktionen zu nutzen.

